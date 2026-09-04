Ηράκλειο: Θλίψη για τον θάνατο του πρώην αυτοδιοικητικού – Εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα από καραμπίνα

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Την θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του 69χρονου πρώην αυτοδιοικητικού στον δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο 69χρονος επιχειρηματίας και πρώην αυτοδιοικητικός, εντοπίστηκε νεκρός, με τραύμα από καραμπίνα, το βράδυ της Πέμπτης (3/9), σε αγροτική περιοχή στις Αγιές Παρασκιές. Ο άνδρας βρέθηκε σε ελαιώνα, κοντά σε αμπελώνα που διατηρούσε ο ίδιος.

Τον αναζητούσε από το πρωί η οικογένειά του

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικοί του άνθρωποι είχαν αρχίσει να ανησυχούν, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του και άρχισαν να τον αναζητούν από τις 9 το πρωί της Πέμπτης. Το απόγευμα, οι συγχωριανοί του βγήκαν με αυτοκίνητα για να τον ψάξουν και τον εντόπισαν τελικά νεκρό στην αγροτική περιοχή του Κάμπου Πεζών.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του, με επικρατέστερο σενάριο να είναι αυτό της αυτοχειρίας.

Ο 69χρονος, πατέρας δύο μεγάλων παιδιών και παππούς ευτυχισμένων εγγονιών όπως λένε συγχωριανοί του, στο παρελθόν έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος και είχε διατελέσει αντιδήμαρχος με πολλές αρμοδιότητες ευθύνης.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους ανθρώπους που είχαν γνωρίσει τον 69χρονο μέσα από την επαγγελματική και αυτοδιοικητική του πορεία. Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, επρόκειτο για έναν άνθρωπο αγαπητό και χαμογελαστό, που έχαιρε του σεβασμού των συγχωριανών του.

Με πληροφορίες από creta24, patris