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Πρέβεζα: Παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν 16.600 ευρώ από ηλικιωμένη

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας σχημάτισε δικογραφία για τηλεφωνική απάτη που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου 2026, όπου άγνωστοι δράστες απέσπασαν 16.600 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα προσποιούμενοι τους λογιστές της. Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει ένα άτομο και οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης συνεχίζονται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγνωστοι δράστες εξαπάτησαν ηλικιωμένη γυναίκα στην Πρέβεζα, αποσπώντας της 16.600 ευρώ, προσποιούμενοι τους λογιστές της.
  • Τηλεφωνικά, την έπεισαν ότι κινδύνευε με πρόστιμο από την Εφορία για δήθεν αδήλωτα χρήματα, οδηγώντας την να παραδώσει το ποσό.
  • Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει το όχημα ενός άνδρα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην απάτη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δικογραφία εις  βάρος εμπλεκομένων σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου 2026 σε περιοχή της Πρέβεζας σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος τον λογιστή της, κατάφερε να την πείσει ότι κινδύνευε να της επιβληθεί πρόστιμο από την Εφορία, με το πρόσχημα, ότι διέθετε δήθεν αδήλωτα χρήματα στο σπίτι της.

Με το πρόσχημα του προστίμου της απέσπασαν 16.600 ευρώ

Οι δράστες, αξιοποιώντας την παραπλανητική αυτή ιστορία, έπεισαν την ηλικιωμένη να παραδώσει τα χρήματά της σε συνεργούς τους, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο και παρέλαβαν το συνολικό ποσό των 16.600 ευρώ.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία ενός άνδρα, το όχημα του οποίου φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες κατά την διάρκεια της παραλαβής των χρημάτων.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στην απάτη.

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