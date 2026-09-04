Πρέβεζα: Παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν 16.600 ευρώ από ηλικιωμένη

Δικογραφία εις βάρος εμπλεκομένων σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου 2026 σε περιοχή της Πρέβεζας σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα και προσποιούμενος τον λογιστή της, κατάφερε να την πείσει ότι κινδύνευε να της επιβληθεί πρόστιμο από την Εφορία, με το πρόσχημα, ότι διέθετε δήθεν αδήλωτα χρήματα στο σπίτι της.

Με το πρόσχημα του προστίμου της απέσπασαν 16.600 ευρώ

Οι δράστες, αξιοποιώντας την παραπλανητική αυτή ιστορία, έπεισαν την ηλικιωμένη να παραδώσει τα χρήματά της σε συνεργούς τους, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο και παρέλαβαν το συνολικό ποσό των 16.600 ευρώ.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία ενός άνδρα, το όχημα του οποίου φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες κατά την διάρκεια της παραλαβής των χρημάτων.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών, συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων που φέρεται να συμμετείχαν στην απάτη.