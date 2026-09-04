e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε σήμερα στα ΑΤΜ

Έως σήμερα πληρώνουυν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ μια σειρά από επιδόματα και παροχές στους δικαιούχους.
Ειδικότερα:
Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:
- σήμερα 11.500.000 ευρώ για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) σε 21.500 δικαιούχους
- έως σήμερα 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ πληρώνονται:
- επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 46.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθούν συνολικά 28.000.000 ευρώ.
- επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 17.000 μητέρες. Σε αυτούς θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης