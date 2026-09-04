e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε σήμερα στα ΑΤΜ

Έως σήμερα πληρώνουυν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ μια σειρά από επιδόματα και παροχές στους δικαιούχους.