e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε σήμερα στα ΑΤΜ

Έως σήμερα πληρώνουυν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ μια σειρά από επιδόματα και παροχές στους δικαιούχους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει σήμερα 11.500.000 ευρώ για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) σε 21.500 δικαιούχους, καθώς και 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ πληρώνονται συνολικά 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Επίσης, η ΔΥΠΑ καταβάλλει 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως σήμερα πληρώνουυν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ μια σειρά από επιδόματα και παροχές στους δικαιούχους.

Ειδικότερα:

Ο  e-ΕΦΚΑ καταβάλλει:

  • σήμερα 11.500.000 ευρώ για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) σε 21.500 δικαιούχους
  • έως σήμερα 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ πληρώνονται:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 46.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθούν συνολικά 28.000.000 ευρώ.
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 17.000 μητέρες. Σε αυτούς θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
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