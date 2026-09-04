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Βίντεο: 53χρονος πυροβόλησε 200 φορές αστυνομικό drone και προσπάθησε να ξεφύγει με τρακτέρ – Τον εμβόλισαν με θωρακισμένο όχημα

Ένας 53χρονος άνδρας στο Όρεγκον των ΗΠΑ άνοιξε πυρ κατά υλοτόμων και αστυνομικού drone, πυροβολώντας περίπου 200 φορές, πριν επιχειρήσει να διαφύγει με τρακτέρ. Ο Έρικ Γκόρντον Σαν συνελήφθη στην κομητεία Κλάκαμας από ειδικές δυνάμεις SWAT που τον εγκλώβισαν με θωρακισμένο όχημα και του απαγγέλθηκαν εννέα ποινικές κατηγορίες.

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Διεθνή Νέα

Όρεγκον τρακτέρ drone
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επικίνδυνο επεισόδιο με πυροβολισμούς και μια επεισοδιακή «καταδίωξη» σημειώθηκε στο Όρεγκον των ΗΠΑ, όταν 53χρονος άνδρας άνοιξε πυρ κατά υλοτόμων και αστυνομικού drone.
  • Ο 53χρονος Έρικ Γκόρντον Σαν πυροβόλησε περισσότερες από 200 φορές κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, στοχεύοντας το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
  • Στη συνέχεια, προσπάθησε να διαφύγει με ένα μικρό τρακτέρ, αλλά συνελήφθη από ειδικές δυνάμεις SWAT που τον εγκλώβισαν με θωρακισμένο όχημα.

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Επικίνδυνο επεισόδιο με πυροβολισμούς και μια επεισοδιακή «καταδίωξη» σημειώθηκε στο Όρεγκον των ΗΠΑ, όταν 53χρονος άνδρας άνοιξε πυρ κατά υλοτόμων και αστυνομικού drone, πριν επιχειρήσει να διαφύγει πάνω σε ένα μικρό τρακτέρ.

200 πυροβολισμοί και καταδίωξη

Συγκλονιστικό βίντεο κατέγραψε τη δραματική σύλληψη του 53χρονου Έρικ Γκόρντον Σαν, στην κομητεία Κλάκαμας στο Όρεγκον.

Ειδικές δυνάμεις SWAT έσπευσαν στο σημείο και ανέπτυξαν ένα drone επιτήρησης πάνω από τον ύποπτο.

Το βιντεοληπτικό υλικό τον δείχνει ξαπλωμένο ανάσκελα να πυροβολεί επαναλαμβανόμενα προς το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο Σαν πυροβόλησε περισσότερες από 200 φορές κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης.

Στη συνέχεια, ο 53χρονος άφησε τελικά το τουφέκι του και προσπάθησε να διαφύγει σε ένα κόκκινο μικρό τρακτέρ.


Τα μέλη της ομάδας SWAT εκμεταλλεύτηκαν αμέσως την ευκαιρία και εγκλώβισαν το τρακτέρ με ένα θωρακισμένο όχημα, προχωρώντας στη σύλληψη του Σαν περίπου μία ώρα μετά την αρχική κλήση στο 911.

Σε σχετική ανακοίνωση, το Γραφείο του Σερίφη ανέφερε: «Το προσωπικό της SWAT εκμεταλλεύτηκε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας επειδή θεωρείται ότι παρείχε την υψηλότερη πιθανότητα για την ασφαλή σύλληψη του Σαν».

Βαριές κατηγορίες

Οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο έσπευσαν αμέσως να ελέγξουν τους γείτονες και τους εργαζόμενους υλοτόμους, απομακρύνοντάς τους με ασφάλεια από την περιοχή.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Τη Δευτέρα, στον Σαν απαγγέλθηκαν εννέα ποινικές κατηγορίες στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Κλάκαμας, μεταξύ των οποίων απόπειρα φόνου, απόπειρα επίθεσης, αδικήματα περί όπλων και παρεμπόδιση αστυνομικού οργάνου.

Ο 53χρονος παραμένει υπό κρατηση χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης στη φυλακή της κομητείας.

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