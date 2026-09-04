Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ξηρόμερο – Επιχειρούν και 7 εναέρια μέσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο έργο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ξηρομέρου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.