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Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ξηρόμερο – Επιχειρούν και 7 εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) στο Λεσίνι Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 7 εναέρια μέσα, ενώ ο Δήμος Ξηρομέρου συνδράμει με υδροφόρες. Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την κατάσταση μέσω drone και το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.
  • Στο έργο για την κατάσβεση συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο έργο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ξηρομέρου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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