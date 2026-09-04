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Μαρία Κανελλοπούλου: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο» – Η ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία

Η Μαρία Κανελλοπούλου έκανε μια ανάρτηση με τη φράση «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο». Αυτή η δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ανησυχία στο κοινό και τους θαυμαστές της.

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Μαρία Κανελλοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Κανελλοπούλου προκάλεσε ανησυχία με πρόσφατη ανάρτησή της.
  • Στην ανάρτηση αυτή, η ηθοποιός φέρεται να δήλωσε: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο».
  • Η φράση αυτή, όπως και η γενικότερη ανάρτηση, προβλημάτισε τους διαδικτυακούς της φίλους.

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Μία ανάρτηση που έκανε η Μαρία Κανελλοπούλου στο Facebook προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της, καθώς πολλοί αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει.

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Η γνωστή ηθοποιός έγραψε την Τετάρτη (3/9) στον λογαριασμό της τη φράση: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…» με τρία emoji με δάκρυα, χωρίς όμως, να προσθέσει περισσότερες πληροφορίες.

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Η ανάρτηση του Βαγγέλη Γέττου

Λίγη ώρα αργότερα ο μουσικός, Βαγγέλης Γέττος, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά την Μαρία Κανελλοπούλου, αποκαλώντας την μάλιστα «δεύτερη μαμά» του, μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Facebook όπου θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η ηθοποιός δεν κινδυνεύει.

Τόνισε δε, ότι «Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Όμως είναι πιο σκληρό καρύδι από ό, τι νομίζει».

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Συγκεκριμένα, έγραψε: «Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό, τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει».

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