Νέα τηλεφωνική απάτη στα Χανιά: 57χρονη άφησε τα κοσμήματά της σε ρόδα αυτοκινήτου

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Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μίας 57χρονης γυναίκας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα ο δράστης υποδύθηκε τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της σε μία σακούλα. Στη συνέχεια, της υπέδειξε να τοποθετήσει τη σακούλα σε ρόδα αυτοκινήτου, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στον δρόμο και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η 57χρονη ακολούθησε τις οδηγίες και άφησε τα κοσμήματα, η αξία των οποίων, όπως κατήγγειλε, αγγίζει τις 10.000 ευρώ.

Όταν επέστρεψε στο σημείο, διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματά της. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον άγνωστο δράστη.