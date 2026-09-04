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Νέα τηλεφωνική απάτη στα Χανιά: 57χρονη άφησε τα κοσμήματά της σε ρόδα αυτοκινήτου

Η αστυνομία στα Χανιά ερευνά νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, όπου άγνωστος παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και έπεισε μία 57χρονη να αφήσει κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ σε ρόδα παρκαρισμένου αυτοκινήτου. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες, αλλά κατά την επιστροφή της διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί μαζί με τα τιμαλφή.

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μίας 57χρονης γυναίκας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά.
  • Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 57χρονη, παρουσιάστηκε ως τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισε να αφήσει κοσμήματα σε ρόδα αυτοκινήτου.
  • Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες, αφήνοντας κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία εξαφανίστηκαν. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μίας 57χρονης γυναίκας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και παρουσιάστηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα ο δράστης υποδύθηκε τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ και την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της σε μία σακούλα. Στη συνέχεια, της υπέδειξε να τοποθετήσει τη σακούλα σε ρόδα αυτοκινήτου, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στον δρόμο και να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η 57χρονη ακολούθησε τις οδηγίες και άφησε τα κοσμήματα, η αξία των οποίων, όπως κατήγγειλε, αγγίζει τις 10.000 ευρώ.

Όταν επέστρεψε στο σημείο, διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματά της. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τον άγνωστο δράστη.

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