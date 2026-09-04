Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών για τον Γενικό Δείκτη ενόψει της… ετυμηγορίας της DBRS Morningstar για την ελληνική οικονομία

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Νέο υψηλό 17 ετών καταγράφει ο Γενικός Δείκτης στο Xρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ενόψει της αποψινής “ετυμηγορίας” της DBRS Morningstar για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το investing.com, σήμερα 11.46 π.μ ώρα Ελλάδας ο Γενικός δείκτης ανήλθε στις 2.695,79 μονάδες καταγράφοντας μια αύξηση της τάξεως του 0,16 % από 2.692,94 μονάδες που ήταν στο άνοιγμα της συνεδρίασης του ΧΑ και 2.691,43 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα, στις 11 π.μ ο Γενικός Δείκτης Τιμών ξεπέρασε τις 2.700 μονάδες και ανέρχονταν στις 2.702,03 μονάδες. Ακόμη τα ίδια στοιχεία δείχνουν πως, το υψηλό της ημέρας για τον Δείκτη προβλέπεται να είναι στις 2.700,31 μονάδες και το χαμηλό στις 2.690,26 μονάδες.

Νωρίτερα, η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 22,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+1,67%), της Aktor (+1,36%), των ΕΛΠΕ (+1,15%) και της Elvalhalcor (+1,08%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,31%), της Metlen (-0,50%) και της Motor Oil (-0,50%).

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 29 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Νάκας (+8,62%) και ΕΛΒΕ (+4,44%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές Πετρόπουλος (-4,35%) και Ικτίνος (-2,13%).