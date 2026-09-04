Φωκίδα: Φωτιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή των Πενταγιών Φωκίδας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 15:00 και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν από αέρος ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Δωρίδας κινητοποιήθηκε για την ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής με υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.