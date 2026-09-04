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Φωκίδα: Φωτιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες, επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Δωρίδας με υδροφόρες.

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Φωτιά, Πυροσβεστική, Ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή των Πενταγιών Φωκίδας.
  • Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, πέντε οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ συνδράμουν από αέρος ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.
  • Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, με τον Δήμο Δωρίδας να ενισχύει το έργο με υδροφόρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου 2026, σε δασική έκταση στην περιοχή των Πενταγιών Φωκίδας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 15:00 και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν από αέρος ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Δωρίδας κινητοποιήθηκε για την ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής με υδροφόρες.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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