Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε την Υπηρεσία Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου – «Θα απαντήσουμε» προειδοποιεί ο Ζελένσκι

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Ρωσικό drone έπληξε την Παρασκευή κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο κέντρο του Κιέβου, απέναντι από τον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του ασκούντος χρέη επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ.

«Έδωσα στον Πόκλαντ την εντολή να απαντήσει σε αυτή τη ρωσική επίθεση με κατάλληλο, σημαντικό και, ει δυνατόν, συμμετρικό τρόπο, μόλις όλα είναι έτοιμα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026

Ζημιές σε κτίρια δίπλα στην Αγία Σοφία

Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές και γειτονικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το εστιατόριο Zavertailo, που βρίσκεται κοντά στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας και σε κυβερνητικά κτίρια.

«Η Ρωσία κατέστρεψε ξανά το κατάστημά μας», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Στανισλάβ Ζαβερτάιλο, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η συγκεκριμένη περιοχή του κεντρικού Κιέβου, σύμφωνα με το Kyiv Independent και άλλα ουκρανικά μέσα, δεν είχε πληγεί προηγουμένως.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε επίσης ότι χτυπήθηκε μη κατοικήσιμο κτίριο στην περιοχή, στο οποίο ξέσπασε φωτιά.

A Russian drone hit the SBU building on Volodymyrska in Kyiv, targeting acting chief Poklad’s office. He wasn’t there. Russians also struck the SBU near Zoloti Vorota metro station. pic.twitter.com/dLVEVroaUI — WarTranslated (@wartranslated) September 4, 2026

Η επίθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ως προς την καταγραφή των ζημιών και των συνεπειών της, ενώ δεν είχαν ανακοινωθεί άμεσα πληροφορίες για θύματα.

Βίντεο από την επίθεση: