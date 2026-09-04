Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε την Υπηρεσία Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου – «Θα απαντήσουμε» προειδοποιεί ο Ζελένσκι

Ρωσικό drone έπληξε κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο κέντρο του Κιέβου, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ανακοινώνει ότι στόχος ήταν το γραφείο του επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ, και να δεσμεύεται για απάντηση. Η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε γειτονικά κτίρια, όπως το εστιατόριο Zavertailo, σε μια περιοχή που δεν είχε πληγεί προηγουμένως, ενώ δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ρωσικό drone έπληξε την Παρασκευή κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο κέντρο του Κιέβου, απέναντι από τον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε εντολή για «κατάλληλη, σημαντική και, ει δυνατόν, συμμετρική» απάντηση στην επίθεση, η οποία προκάλεσε ζημιές και σε γειτονικά κτίρια.
  • Η συγκεκριμένη περιοχή του κεντρικού Κιέβου δεν είχε πληγεί προηγουμένως, με την καταγραφή των ζημιών να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη χωρίς άμεσες πληροφορίες για θύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ρωσικό drone έπληξε την Παρασκευή κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο κέντρο του Κιέβου, απέναντι από τον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του ασκούντος χρέη επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ.

«Έδωσα στον Πόκλαντ την εντολή να απαντήσει σε αυτή τη ρωσική επίθεση με κατάλληλο, σημαντικό και, ει δυνατόν, συμμετρικό τρόπο, μόλις όλα είναι έτοιμα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ζημιές σε κτίρια δίπλα στην Αγία Σοφία

Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές και γειτονικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το εστιατόριο Zavertailo, που βρίσκεται κοντά στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας και σε κυβερνητικά κτίρια.

Το εστιατόριο Zavertailo, στο κέντρο του Κιέβου, υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση της 4ης Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία επλήγη και κοντινό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Φωτογραφία: Stanislav Zavertailo/Telegram
Το εστιατόριο Zavertailo, στο κέντρο του Κιέβου, υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση της 4ης Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία επλήγη και κοντινό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Φωτογραφία: Stanislav Zavertailo/Telegram

«Η Ρωσία κατέστρεψε ξανά το κατάστημά μας», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Στανισλάβ Ζαβερτάιλο, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Η συγκεκριμένη περιοχή του κεντρικού Κιέβου, σύμφωνα με το Kyiv Independent και άλλα ουκρανικά μέσα, δεν είχε πληγεί προηγουμένως.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε επίσης ότι χτυπήθηκε μη κατοικήσιμο κτίριο στην περιοχή, στο οποίο ξέσπασε φωτιά.

Η επίθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ως προς την καταγραφή των ζημιών και των συνεπειών της, ενώ δεν είχαν ανακοινωθεί άμεσα πληροφορίες για θύματα.

Βίντεο από την επίθεση:

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