Survivor: Η απάντηση της παραγωγής του ριάλιτι μετά τις καταγγελίες του Σταύρου Φλώρου

Η Acun Medya τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα σχετικά με τη δικαστική προσφυγή του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος διεκδικεί αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια του «Survivor Greece». Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενό της, ενώ διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο 22χρονος έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη μετά το ατύχημα στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατά το οποίο έχασε το αριστερό του πόδι και τραυματίστηκε σοβαρά στον δεξιό αστράγαλο. Στην αγωγή διατυπώνονται ισχυρισμοί για τις συνθήκες ασφάλειας των διαγωνιζομένων, αλλά και για όσα φέρεται να συνέβησαν μετά τον τραυματισμό του.

Η απάντηση της Acun Medya

Με ανακοίνωσή της, η Acun Medya διαψεύδει κατηγορηματικά όσα έχουν δημοσιευθεί εις βάρος της και αναφέρει ότι δεν έχει λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενό της.

Όπως αναφέρει: «Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου Τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η Εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων δικαστηρίων και αρχών κατά παντός υπευθύνου».

Η εταιρεία αναφέρεται επίσης στη στάση που, όπως σημειώνει, τηρεί απέναντι στους διαγωνιζόμενους των τηλεοπτικών παραγωγών της: «Η Εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά προς αυτούς και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της».

Παράλληλα, η Acun Medya δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της και ζητά να μην αναπαράγονται τα δημοσιεύματα που χαρακτηρίζει συκοφαντικά.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τέλος, με το παρόν η Εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς τη διά κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της Εταιρείας μας, και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω».

Η αγωγή και οι καταγγελίες για τα μέτρα ασφαλείας

Ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή σε δικαστήριο της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, διεκδικώντας ποσό που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια από εταιρείες που συνδέονται με την παραγωγή του «Survivor Greece».

Στα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το TMZ και η Daily Mail, η υπόθεση επικεντρώνεται στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούσαν δραστηριότητες οι διαγωνιζόμενοι στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Ο Σταύρος Φλώρος έκανε υποβρύχιο ψάρεμα σε ανοιχτή θάλασσα για την εξασφάλιση τροφής, όταν χτυπήθηκε από τις προπέλες τουριστικού σκάφους.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελούσε μέρος της καθημερινότητας των διαγωνιζομένων και ότι δεν είχαν προβλεφθεί επαρκή μέτρα προστασίας, όπως οριοθετημένες περιοχές, σκάφη επιτήρησης και κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση. Παράλληλα, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι είχαν προηγηθεί επικίνδυνα περιστατικά στην ίδια περιοχή.

Η παρέμβαση μετά το ατύχημα και η νοσηλεία στο Μαϊάμι

Στα νομικά έγγραφα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παρέμβαση ενός ατόμου που επέβαινε στο τουριστικό σκάφος μετά το ατύχημα: «Μόνο ένα τουρνικέ που εφαρμόστηκε από έναν άγνωστο άνθρωπο πάνω στο τουριστικό σκάφος που τον χτύπησε τον κράτησε στη ζωή».

Ο 22χρονος υπέστη επίσης σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο και διακομίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Παρέμεινε νοσηλευόμενος στο Μαϊάμι για 61 ημέρες και, μετά την ολοκλήρωση του αρχικού σταδίου της αποκατάστασής του, επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2026.

Μετά το περιστατικό, η σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα, ενώ ο Σταύρος Φλώρος αναδείχθηκε νικητής του κύκλου και έλαβε το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Τι υποστηρίζει η αγωγή για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους

Στο δικόγραφο περιλαμβάνονται ακόμη ισχυρισμοί σχετικά με όσα φέρεται να συνέβησαν μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους χορηγήθηκαν κοκαΐνη και μαριχουάνα, με σκοπό να παραμείνουν ήρεμοι και να συνεχιστούν τα γυρίσματα. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην αγωγή και δεν παρουσιάζονται ως δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

Μιλώντας στη Daily Mail για τους λόγους που τον οδήγησαν στη δικαστική προσφυγή, ο Σταύρος Φλώρος δήλωσε: «Πήγα σε ένα reality show και κατέληξα, στα 22 μου χρόνια, να έχω μόνο ένα πόδι. Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι δεν μας φρόντισαν. Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που περνούν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι».