Πηγές του υπουργείου Παιδείας για τα σχολικά βιβλία που παρουσιάζουν διαφορετικές μορφές οικογένειας: «Δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας»

Με αφορμή τη συζήτηση που προέκυψε για το περιεχόμενο βιβλίων του νέου Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων, πηγές του Υπουργείου Παιδείας, επισημαίνουν ότι για τις συγκεκριμένες εικόνες του βιβλίου της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινίσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα.

Από το Υπουργείο διευκρινίζεται ότι «τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους. Αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ακριβώς ώστε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιείται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να μην εξαρτάται από την προσωπική κρίση του εκάστοτε υπουργού».

Παράλληλα, οι πηγές του υπουργείου Παιδείας τονίζει πως: «η διαδικασία δεν σταματά με την ένταξη ενός βιβλίου στο Μητρώο. Πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργηθεί από το ΙΕΠ πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και λαθών, ώστε παρατηρήσεις που προκύπτουν να καταγράφονται και να εξετάζονται με τον προβλεπόμενο θεσμικό τρόπο.

Τέλος σημειώνουν ότι «η συγκεκριμένη συζήτηση αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία του Πολλαπλού Βιβλίου. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εγκαταλείπει τη λογική του ενός και μοναδικού εγχειριδίου που χρησιμοποιείται οριζόντια σε όλα τα σχολεία και εισάγει περισσότερες επιστημονικά αξιολογημένες επιλογές και μεγαλύτερο χώρο για την παιδαγωγική κρίση και τις ανάγκες κάθε σχολικής τάξης. Αυτή είναι η ουσία του Πολλαπλού Βιβλίου: περισσότερες επιλογές, περισσότερα παιδαγωγικά εργαλεία και όχι μία μοναδική επιλογή για όλους».