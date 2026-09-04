Χανιά: Ανήλικοι έστησαν ενέδρα σε 13χρονο και τον ξυλοκόπησαν – Κατέγραψαν την επίθεση σε βίντεο

Ένα 13χρονο παιδί έπεσε θύμα επίθεσης και ξυλοδαρμού το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά, ενώ οι δράστες ήταν ανήλικοι.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, μία ομάδα αποτελούμενη από τουλάχιστον πέντε ανήλικους ηλικίας 14 και 15 ετών, ανάμεσα στα οποία ήταν και Ρομά, ξυλοκόπησε τον 13χρονο στην οδό Κοραή, έξω από το σχολείο.

Το παιδί φέρεται να είχε δεχθεί και στο παρελθόν απειλές από τη συγκεκριμένη ομάδα, η οποία χθες βράδυ έστησε ενέδρα στον ανυποψίαστο νεαρό με σκοπό να τον ξυλοκοπήσει. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα μέλη της ομάδας φαίνεται ότι βιντεοσκόπησαν την επίθεση.

Η οικογένεια του 13χρονου προχώρησε σε σχετική καταγγελία στις αρχές, με την αστυνομία να εντοπίζει και να συλλαμβάνει δύο άτομα από την ομάδα των νεαρών, μαζί με τους γονείς τους. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένας ανήλικος.

Σήμερα, ο 13χρονος μετέβη στο Ηράκλειο, με σκοπό να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν ακόμη μία καταγγελία για ξυλοδαρμό, στην οποία φαίνεται πως εμπλέκεται η ομάδα των ανήλικων.