Χρυσοχοΐδης από τον Έβρο: «Η Ελλάδα είναι μια χώρα απρόσβλητη, σταθερή και ασφαλής»

Τα εγκαίνια των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Αστυνομικού Τμήματος Διδυμοτείχου, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου και εν συνεχεία του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, στο Ισαάκιο του Έβρου, πραγματοποιήθηκαν σήμερα (4/9/2026) , παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχου Λάμπρου Τσιάρα και άλλων επισήμων.

«Δέσμευσή μας είναι ότι θα είμαστε διαρκώς αρωγοί, συμπαραστάτες και συμμέτοχοι στον καθημερινό αγώνα για την ασφάλεια της Ελλάδας» τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Οι νέες υποδομές ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακριτικό Έβρο, με έμφαση στην προστασία των συνόρων, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την ασφάλεια των πολιτών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε τις μεταναστευτικές ροές σχεδόν μηδενικές και επεσήμανε ότι:

«Η παρουσία μου εδώ στον Βόρειο Έβρο, στο Διδυμότειχο, συμβολίζει την ισχυρή μας βούληση, αλλά ταυτόχρονα και την καθημερινή μας δουλειά στην ασφάλεια του Έβρου και της Ελλάδας, ενώ απαντά στο αίτημα της ασφάλειας που είναι το πιο σημαντικό και κυρίαρχο αίτημα των πολιτών της χώρας μας. Να γνωρίζουν όλοι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία είναι απρόσβλητη, σταθερή και ασφαλής. Η δουλειά που γίνεται εδώ από τους ανθρώπους της Αστυνομίας και του Στρατού είναι αξιοζήλευτη και αξιέπαινη, είναι μια προσφορά των ενστόλων μας, στην ασφάλεια και στην προστασία των συνόρων μας. Τα κτήρια τα οποία εγκαινιάζουμε αποτελούν πολύτιμες δομές και υποδομές για τον στόχο που υπηρετούμε, που δεν είναι άλλος από την ασφάλεια των συνόρων».

«Τα σύνορά μας είναι ασφαλή»

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη σημασία του φράχτη του Έβρου τονίζοντας: «Τα σύνορά μας είναι ασφαλή, οι ροές είναι σχεδόν μηδενικές, οι σχέσεις μας με τους γείτονες θέλουμε πάντα να είναι σχέσεις ειρήνης, φιλίας και ανταλλαγής απόψεων πάνω στο θέμα της ασφάλειας. Ταυτόχρονα, όμως, είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε με κάθε τρόπο ότι όλη η στάση μας σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειάς μας και των συνόρων μας είναι απαραβίαστη. Συνεχίζουμε την κατασκευή του φράχτη.

Αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται και άλλα χιλιόμετρα και βεβαίως στο άμεσο μέλλον είμαι σίγουρος ότι η Κυβέρνησή μας, όπως έκανε μέχρι σήμερα κατασκευάζοντας περίπου 80 χιλιόμετρα, θα συνεχίσει, ούτως ώστε να καλύψουμε και άλλα σημαντικά σημεία, τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν «κίνδυνο» κυρίως για τη ροή παράνομων μεταναστών στη χώρα».

Από την πλευρά του ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταξίαρχος Λάμπρος Τσιάρας, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους στην τελετή εγκαινίων σημειώνοντας πως το προσωπικό του συνόλου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, διακρίνεται για τον επαγγελματισμό του, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, προκειμένου να στεκόμαστε αντάξιοι των προσδοκιών των συμπολιτών μας, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της εποχής μας και διασφαλίζοντας την ηρεμία και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας».

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, που έχει παραχωρήσει το κτήριο, στο οποίο στεγάζονται πλέον το Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της συνεργασίας, της επιμονής και της προσπάθειας και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στο να υλοποιηθεί το έργο. Όπως τόνισε, πρόκειται για «ένα έργο που δεν αποτελεί απλώς μια νέα κτιριακή υποδομή, αλλά ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια, στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, στην αξιοπρεπή καθημερινότητα των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και, τελικά, στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Γιατί ας μην ξεχνάμε κάτι απλό: η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών δεν κρίνεται μόνο από τους ανθρώπους που τις στελεχώνουν, αλλά και από τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να εργαστούν. Σύγχρονοι, λειτουργικοί και αξιοπρεπείς χώροι σημαίνουν καλύτερη οργάνωση, ταχύτερη εξυπηρέτηση και, στην πράξη, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απέναντι στον πολίτη. Για εμάς, ως Δημοτική Αρχή, κάθε έργο που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών έχει ιδιαίτερη σημασία. Πολύ περισσότερο όταν αφορά έναν ακριτικό Δήμο όπως το Διδυμότειχο, έναν τόπο με ξεχωριστό ιστορικό βάρος, αλλά και με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις. Εδώ, στην άκρη της χώρας, η παρουσία του κράτους δεν είναι ζήτημα διοικητικής οργάνωσης. Είναι ζήτημα ουσίας. Είναι η απόδειξη ότι η ακριτική Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια, αλλά ως αναπόσπαστο και ζωτικό κομμάτι της χώρας», κατέληξε.

Τα εγκαίνια στις νέες κτιριακές υποδομές των αστυνομικών Υπηρεσιών τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, κ.κ Δαμασκηνός.

Στο τέλος των τελετών δόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες και δώρα στον Δήμαρχο Διδυμοτείχου, κ. Χατζηγιαννόγλου, όπως και στον εκπρόσωπο της Κατασκευαστικής Εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- ΑΚΤΟΡ, Δημήτριο Κουτσούνη.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ Δαμασκηνός δώρισε δύο λιθογραφίες που θα τοποθετηθούν στις νέες εγκαταστάσεις.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλλων οι Βουλευτές, Αναστάσιος Δημοσχάκης και Σταύρος Κελέτσης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, ο επίτιμος Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ο Μουφτής Διδυμοτείχου Εμίν Σερίφ, εκπρόσωπος του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, Παύλος Ελευθεριάδης, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Σταυρούλα Πενταρβάνη, εκπρόσωποι των κατασκευαστικών εταιρειών ΤΕΡΝΑ Α.Ε.- ΑΚΤΟΡ και ΝΑΚΑΤ Α.Ε. και Συνδικαλιστικοί Εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.

Σημειώνεται πως, το Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου, το τελευταίο τρίμηνο στεγάζονται σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 500 τ.μ., σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Διδυμοτείχου, ενώ στο κτήριο του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης για τη λειτουργικότητα και αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων του.

Το συγκεκριμένα έργα είναι αποτέλεσμα επίμονης προσπάθειας της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, της τοπικής Διεύθυνσης Αστυνομίας και των τοπικών αρχών και φορέων.