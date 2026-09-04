Ο Νυφούδης της ΕΛ.Α.Σ. βρήκε την περιουσία του 1% των υπερπλούσιων Ελλήνων στην… «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Νίκος Νυφούδης, επικαλέστηκε μια «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων» στην ΕΡΤ, υποστηρίζοντας ότι η περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων ανέρχεται σε 200 δισ. ευρώ. Δήλωσε ότι ο ίδιος ενημερώνεται πρόσφατα για τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα αξιοποιηθούν για την επιβολή εφάπαξ «πατριωτικής εισφοράς» 2 δισ. ευρώ, εφόσον το κόμμα του αναλάβει τη διακυβέρνηση

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Πολιτική

Νίκος Νυφούδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ε.Λ.Α.Σ. Νίκος Νυφούδης υποστήριξε ότι, με βάση μια «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων», η περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων ανέρχεται σε 200 δισ. ευρώ.
  • Όταν οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη βάση, ο Νίκος Νυφούδης απάντησε πως και ο ίδιος «τώρα ενημερώνομαι» και «τώρα διαβάζω» σχετικά.
  • Η «πατριωτική εισφορά», που θα επιβληθεί εφάπαξ, εκτιμάται πως θα αντλήσει 2 δισ. ευρώ για την κάλυψη μέρους του προγράμματος ύψους 7,5 δισ. ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην… «Παγκόσμια Βάση Δεδομένων» παρέπεμψε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Νίκος Νυφούδης, για να εξηγήσει από πού προκύπτουν τα στοιχεία για την περιουσία του 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, στους οποίους θα επιβληθεί η «πατριωτική εισφορά».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Νυφούδης υποστήριξε ότι υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι καταγράφουν τον πλούτο και τις ανισότητες και ότι, με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, η περιουσία των πιο πλούσιων Ελλήνων ανέρχεται σε 200 δισ. ευρώ. «Υπάρχουν οργανισμοί που καταγράφουν πλούτο και ανισότητες», είπε, προσθέτοντας ότι η εν λόγω βάση καταγράφει «τον πλούτο των πιο πλούσιων Ελλήνων στα 200 δισ. περιουσία».

Όταν οι δημοσιογράφοι του είπαν ότι δεν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη «παγκόσμια βάση δεδομένων», ο Νίκος Νυφούδης απάντησε ότι και ο ίδιος «αν και είμαι οικονομολόγος», διαβάζει και ενημερώνεται σχετικά τις τελευταίες ημέρες, ενώ τόνισε ότι δεν τα βγάζει από το μυαλό του.

Ο διάλογος είχε ως εξής:

  • Δημοσιογράφος: «Άρα δεν ξέρετε ποιο είναι το εισόδημα και η περιουσία αυτού του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Μπορεί να έχετε έσοδα 1 δισ., αλλά μπορεί και 10 εκατομμύρια από αυτό το 1%».
  • Νυφούδης: «Κοιτάξτε, αν και είμαι οικονομολόγος, αλλά τώρα ενημερώνομαι για αυτά, τώρα διαβάζω. Σύμφωνα λοιπόν με την “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων”, η παγκόσμια περιουσία του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων είναι €200 ΔΙΣ. Αυτά θα βρούμε και θα φορολογήσουμε».
  • Δημοσιογράφος: «Πρώτη φορά ακούω πως υπάρχει μια παγκόσμια βάση δεδομένων για τις περιουσίες μας».
  • Νυφούδης: «Υπάρχει, υπάρχει, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας αυτά».

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. μίλησε και για την κοστολόγηση του προγράμματος, το οποίο τοποθέτησε στα 7,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας: «Το πρόγραμμά μας είναι 7,5 δισ. ευρώ, για τα 5,6 δισ. ευρώ υπάρχει δημοσιονομικός χώρος».

Επίσης πρόσθεσε ότι από την «πατριωτική εισφορά» εκτιμάται πως θα αντληθούν 2 δισ. ευρώ. Ερωτηθείς, τέλος, εάν η συγκεκριμένη εισφορά σχεδιάζεται ως μόνιμο μέτρο, ανέφερε ότι θα επιβληθεί μία φορά, εφάπαξ.

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