Επιχείρηση «Ανώμαλη Προσγείωση»: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ εταιρείες ελικοπτέρων

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Στο επίκεντρο εκτεταμένων ελέγχων της ΑΑΔΕ βρίσκονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εκμετάλλευση ελικοπτέρων, έπειτα από δημοσιεύματα για προσγειώσεις πτητικών μέσων σε μη αδειοδοτημένους χώρους στη νησιωτική Ελλάδα.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησαν την επιχείρηση με την ονομασία «Ανώμαλη Προσγείωση», εξετάζοντας την κατοχή και τη διαχείριση των ελικοπτέρων, καθώς και την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών που τα εκμεταλλεύονται.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογήθηκαν στοιχεία από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ η ΑΑΔΕ ζήτησε και τη διοικητική συνδρομή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συγκεντρώσει πρόσθετα δεδομένα.

Φορολογικές παραβάσεις άνω των 300.000 ευρώ για ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου

Η έρευνα έδειξε ότι ελικόπτερο ελληνικού νηολογίου, το οποίο προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων, ανήκει σε κυπριακή εταιρεία. Ως φερόμενος μισθωτής στην Ελλάδα εμφανίζεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, ενώ την εκμετάλλευσή του έχει άλλη εταιρεία, με αντικείμενο τις αεροπορικές μεταφορές και την εκπαίδευση πιλότων και έδρα σε αεροδρόμιο της Αττικής.

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν σε εκτεταμένες διασταυρώσεις, αξιοποιώντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων και τα ψηφιακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Από τον έλεγχο προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ της πραγματικής χρήσης του ελικοπτέρου, το οποίο μισθωνόταν σε τρίτους, και της έκδοσης των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών εσόδων.

Οι φορολογικές παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να προσδιοριστούν το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής και τα προβλεπόμενα πρόστιμα που συνδέονται με τη χρήση του ελικοπτέρου για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Έλεγχος και για ελικόπτερο αυστριακού νηολογίου

Παράλληλα, οι ελεγκτές εξετάζουν υπόθεση προσγείωσης ελικοπτέρου αυστριακού νηολογίου σε νησί του Αργοσαρωνικού. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο ανήκει σε αυστριακή εταιρεία, ενώ ως εκμεταλλεύτρια εμφανίζεται νομικό πρόσωπο με έδρα σε περιοχή της Αττικής.

Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην πραγματική φύση των συναλλαγών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και στην τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών υποχρεώσεων.

Μόνο για τον Αύγουστο, η συγκεκριμένη εταιρεία διαπιστώθηκε ότι απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με διασταύρωση των στοιχείων και αξιολόγηση των συναλλακτικών και συμβατικών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού.