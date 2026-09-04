Νυφούδης στον Realfm 97,8: «Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι υπάρχει η “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα”»

«Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι υπάρχει η “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα”» τόνισε ο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Νίκος Νυφούδης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή τoυ Νίκου Στραβελάκη

«Σήμερα είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος, γιατί από τον Μάιο που ασχολούμαι με την προσπάθεια της ΕΛ.Α.Σ., προσπαθώ να προετοιμάσω τον εαυτό μου για τον προσωπικό πόλεμο που ο καθένας μας δέχεται πολλές φορές, από ανθρώπους που θέλουν να εξυπηρετήσουν τα δικά τους δεδομένα» ανέφερα αρχικά ο κ. Νυφούδης.

«Είναι η “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα”. Έχει γραφτεί σε πάρα πολλά μέσα. Στην “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα” αναλύουν τον πλούτο των Ελλήνων. Αν κάνετε μία έρευνα, ο πλούτος του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων καταγράφεται από 200 έως 250 δισεκ. ευρώ. Αυτά είναι δεδομένα που ούτε εγώ ούτε η ΕΛ.Α.Σ. τα βρίσκουμε από το μυαλό μας. Αλλά αυτό από το να απαξιώνουν εμένα διάφορα μέσα απλά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, κάπου πρέπει να μπει και ένα όριο» ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. σχετικά με την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων, στην οποία αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τις δηλώσεις του, ο κ. Νυφούδης είπε: «Θεωρώ ότι στην πρώτη μου ανάγνωση στην ΕΡΤ είπα “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα” και έπειτα από ερώτηση του δημοσιογράφου είπα “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων”. Έγινε όλος αυτός ο ντόρος. Ενώ είναι μεγέθη που η Κυβέρνηση τα γνωρίζει. Είναι χάριν εντυπωσιασμού που πέρα από την ΕΛ.Α.Σ. πλήττει και ανθρώπους».

Σχετικά με τον Άκη Σκέρτσο, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η «πατριωτική εισφορά» θα απέφερε μόλις 145 εκατ. ευρώ, ο κ. Νυφούδης υποστήριξε: «Έχουμε δίκιο κι εμείς, έχει δίκιο και ο κ. Σκέρτσος. Όμως ο κ. Σκέρτσος βλέπει και αναλύει τα φορολογητέα εισοδήματα των ανθρώπων αυτών που ούτως ή άλλως φορολογούνται, ενώ εμείς μιλάμε για τη συνολική περιουσία αυτών των ανθρώπων που περιλαμβάνει κινητά και ακίνητα. Τα ακίνητα είναι καταγεγραμμένα στο Taxis αλλά πάρα πολλά δεδομένα, όπως οι μετοχές, τα ομόλογα, οι συμμετοχές σε εταιρείες, δεν καταγράφονται στο Taxis».

«Η “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα” έχει ονόματα αλλά προφανώς εμείς δεν θα ασκήσουμε έλεγχο από το διαδίκτυο και από παγκόσμιους φορείς. Ούτε από το Taxis. Δημιουργούμε ένα σχέδιο που θα διαρκέσει 15-18 μήνες, στο οποίο θα καταγραφούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που υπάρχουν. Είναι άνθρωποι που παράγουν πλούτο και προσφέρουν δουλειά, αλλά θεωρούμε εμείς ότι αυτός ο πλούτος δεν φορολογείται σωστό και επαρκώς. Και λέμε ότι εμείς θα βάλουμε σε αυτό το 1% θα βάλουμε φόρο 1%.» πρόσθεσε.

«Επειδή ως άνθρωπος έχει ενοχληθεί αφάνταστα από τη σημερινή επίθεση, δεσμεύομαι ότι αφού τελειώσει η κοστολόγηση του προγράμματός μας την επόμενη εβδομάδα, θα ασχοληθώ προσωπικά για να απαντήσω σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι υπάρχει η “Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Ανισότητα”» κατέληξε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

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