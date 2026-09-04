Θεσσαλονίκη: Ασθενής με λευχαιμία έστειλε επιστολή στον Μητσοτάκη – «Δεν περίμενα αυτό που συνέβη, με πήρε τηλέφωνο ο ίδιος» (ΦΩΤΟ)

Η Γεωργία Ξανθοπούλου θεραπεύτηκε από λευχαιμία και το 2019 σε μια επίσκεψη της στο αιματολογικό κτίριο ΣΤΟΡΓΗ του νοσοκομείου «Παπανικολάου» δεν μπόρεσε να βρει μια καρέκλα να καθίσει. Έγραψε λοιπόν ένα γράμμα στον πρωθυπουργό ζητώντας του να κάνει κάτι.

Σήμερα, Παρασκευή εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η νέα αιματολογική κλινική του νοσοκομείου «Παπανικολάου» παρουσία και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ένας πολύ μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Νοσηλεύτηκα για χρόνια και η «Στοργή» έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Οι άνθρωποί της με την αγάπη και την επιστημοσύνη τους έγιναν η οικογένειά μου. Όταν όμως ζεις για χρόνια μέσα σ έναν χώρο, γνωρίζεις και τις πληγές του. Βλέπεις τις ελλείψεις, την ανεπάρκεια των χώρων, την πίεση που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού. Βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν καθημερινά να κάνουν το καλύτερο δυνατό κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ξεπερνώντας πολλές φορές ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό», ανέφερε η κ. Ξανθοπουλου περιγράφοντας τις συνθήκες που την οδήγησαν να στείλει στον πρωθυπουργό την επιστολή, σύμφωνα με το thestival.

«Είχα έρθει για να εξεταστώ και η αίθουσα αναμονής ήταν τόσο γεμάτη που δεν υπήρχε ούτε μια καρέκλα να καθίσω. Πήγα λοιπόν και κάθισα στο αυτοκίνητό μου μόνη, κουρασμένη και απογοητευμένη. Πήρα το κινητό μου και άρχισα να γράφω. Έγραψα ένα γράμμα στον πρωθυπουργό. Δεν ήξερα αν θα το διαβάσει ποτέ. Δεν ήξερα αν θα έφτανε καν στα χέρια του. Εκείνη τη στιγμή όμως ένιωθα ότι πρέπει να μιλήσω. Για κάθε ασθενή που έδινε τη δική του μάχη. Και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που πάλευαν καθημερινά στο πλευρό μας. Έστειλα εκείνο το γράμμα με μια μόνο ελπίδα να ακουστούμε. Και συνέβη κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνό μου. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο κύριος πρωθυπουργός. Θυμάμαι ακόμα την έκπληξή μου. Περισσότερο όμως θυμάμαι την ανθρώπινη κουβέντα που κάναμε. Με άκουσε πραγματικά. Και μου υποσχέθηκε ότι θα έκανε ότι καλύτερο μπορούσε», είπε συγκινημένη.