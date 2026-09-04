Τραγωδία στην Κάσο: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – Νεκρή μία γυναίκα

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Κάσο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύζυγό της έπεσε στη θάλασσα, λίγα λεπτά μετά την άφιξή τους στο νησί. Ο οδηγός ανασύρθηκε σώος, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της το βράδυ στο λιμάνι της Κάσου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύζυγό της κατέληξε στη θάλασσα.
  • Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 20:15, λίγα λεπτά μετά την αποβίβαση του ζευγαριού των Ελλήνων τουριστών από το πλοίο. Στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κάτοικοι κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό τους.
  • Ο οδηγός ανασύρθηκε σώος, ενώ η σύζυγός του ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο Κέντρο Υγείας. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της το βράδυ στο λιμάνι της Κάσου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύζυγό της κατέληξε στη θάλασσα, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 20:15, λίγα λεπτά μετά την αποβίβαση του ζευγαριού των Ελλήνων τουριστών από το πλοίο της γραμμής, με το οποίο είχαν φτάσει στο νησί για τις διακοπές τους.

Όταν το όχημα έπεσε στο νερό, στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κάτοικοι της Κάσου κινητοποιήθηκαν άμεσα και βούτηξαν στη θάλασσα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβαίνοντες.

Ο οδηγός ανασύρθηκε σώος, ενώ η σύζυγός του ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

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