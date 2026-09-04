Τραμπ: «Μίλησα με τον Πούτιν – Δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενος συνομιλία μαζί του. Παράλληλα, ανακοίνωσε την αποστολή των ειδικών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σε Ρωσία και Ουκρανία για την παρουσίαση πρότασης τερματισμού του πολέμου

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: CBS
Φωτογραφία: CBS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λειψία.
  • Ο Τραμπ τόνισε ότι «Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα πάνε σε Ρωσία και Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα Παρασκευή το βράδυ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρίπτει ευθύνες στη Μόσχα.

«Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. «Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε ώθηση στα πράγματα και υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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