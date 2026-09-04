ΔΕΘ: Το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ποιοι θα ωφεληθούν από τις παρεμβάσεις

Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φτάνει μέχρι το 2030-2031.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί σε κοστολογημένα και εφαρμόσιμα μέτρα, τα οποία θα υλοποιηθούν άμεσα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα εξαγγείλει δημόσια, μήνα-μήνα ποιο μέτρο θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

Δέσμη μέτρων για το σύνολο της κοινωνίας

Η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και ειδικά στις οικογένειες.

Λειτουργούν συνθετικά με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τον πολίτη.

Ο πρωθυπουργός, από το βήμα της ΔΕΘ, θα χρησιμοποιήσει πολλές φορές τη λέξη «ορίζοντας», καθώς θα ξεδιπλώσει το αναπτυξιακό και μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης.

Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 4,5 εκατ. νοικοκυριά στη χώρα θα δουν τον εαυτό τους μέσα στα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα μέτρα τα οποία θα αφορούν την κάθε κοινωνική ομάδα θα είναι περισσότερα από ένα.

Σχετικά με τους συνταξιούχους, υπάρχουν πληροφορίες για αύξηση των συντάξεων της τάξεως του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο την ώρα που καταργείται η προσωπική διαφορά.

Την ίδια ώρα, η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης φαίνεται ότι κλειδώνει πάνω από τα 300 ευρώ και διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε το ποσό αυτό να φτάσει σε ακόμη περισσότερους σε σχέση με τα 1,65 εκατομμύρια συνταξιούχους που γνωρίζαμε.

Ακόμη, θα υπάρξει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Τι ισχύει για τους μισθωτούς

Όσον αφορά στους μισθωτούς, η αύξηση κατώτατου μισθού αναμένεται να σημειωθεί από τον Απρίλιο, ενώ θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους υπάρχει ένα έξτρα μέτρο το οποίο είναι στοχευμένο και αφορά στην ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Η μείωση της προκαταβολής φόρου θα λειτουργήσει συνδυαστικά με τη νέα φορολογική κλίμακα και θα φέρει μικρότερο φορολογικό βάρος, αρχής γενομένης από την άνοιξη του 2027.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πληροφορίες ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Σχετικά με τους αγρότες, το Σάββατο αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ αναμένεται να ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης έτσι ώστε ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα και να μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Στεγαστικό

Το τελευταίο πακέτο ενδεχομένως να είναι και το πιο σημαντικό, καθώς υπάρχει ένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να διαδεχθεί τα προγράμματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2.

Παράλληλα, θα υπάρξουν πρόσθετες εισοδηματικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες.

Πρόσθετα μέτρα στο τραπέζι για το πακέτο της ΔΕΘ

Μέτρα άμεσης εφαρμογής από τη φετινή χρονιά, καθώς και παρεμβάσεις που θα ξετυλίξουν έως το 2030, περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Οι εξαγγελίες θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και τη μέγιστη δυνατή περίμετρο ώστε να αφορούν το μεγαλύτερο κομμάτι νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, διευκρίνισε ότι «στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε ένα συνεκτικό σχέδιο τετραετίας. Όχι αποσπασματικά μέτρα, αλλά μια στρατηγική στην οποία κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Το πραγματικό διακύβευμα είναι να έχουμε ανάπτυξη που να διαχέεται σε όλους».

Στην ομιλία του πρωθυπουργού είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνονται και κάποια μέτρα – «έκπληξη» για οικογένειες με παιδιά και αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα και να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «το πρόγραμμα μας θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική δημογραφικής αναγέννησης με έμφαση στη μείωση του κόστους ανατροφής του παιδιού και στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Ο κ. Χατζηδάκης έδωσε έμφαση σε «ένα πλαίσιο πολιτικών για την προσιτή στέγαση, με αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για νέες κοινωνικές κατοικίες, ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, διευκόλυνση απόκτησης πρώτης κατοικίας για νέα ζευγάρια και ειδικά μέτρα για εργαζόμενους πρώτης γραμμής».

Κεντρική στόχευση των μέτρων είναι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών αλλά και η στοχευμένη εισοδηματική ενίσχυση για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Όλες οι παρεμβάσεις αναμένεται να αποτυπωθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.