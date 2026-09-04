Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Γιατί δεν έκανε κάποια από όσα τάζει όταν ήταν πρωθυπουργός; – Έχει αντιγράψει την ιδρυτική μας διακήρυξη»

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εξαπέλυσε βολές εις βάρος του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον κατηγόρησε για αντιγραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της, ενώ αναρωτήθηκε από πού πηγάζει η αισιοδοξία του, πώς θα καταφέρει να υλοποιήσει όσα τάζει στους πολίτες, με δεδομένο πως όταν ήταν πρωθυπουργός δεν τα είχε καταφέρει.

«Το κόμμα του κύριου Τσίπρα έχει αντιγράψει την ιδρυτική μας διακήρυξη και πολλά στοιχεία οικονομικού ενδιαφέροντος. Δικές μας οικονομικές λύσεις μετά από μια ημερίδα που κάναμε επί αυτού του θέματος. Στο θέμα του προγράμματός του, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα κάνω μια ερώτηση σαν πολίτης, γιατί έτσι νιώθω. Γιατί δεν έκανε κάτι από όλα αυτά, από το να αυξήσει τους μισθούς, να δώσει επιδόματα, να προσλάβει προσωπικό; Γιατί δεν έκανε ένα μέρος από όλα αυτά όταν ήταν κυβέρνηση; Αν δεν κάνω λάθος, έπεσαν οι μισθοί επί κυβερνήσεως Τσίπρα. Από πού προκύπτει αυτός ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να τα κάνει τώρα όλα αυτά;» αναρωτήθηκε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στην τηλεόραση του Open.

«Ο κάθε ένας μπορεί να βγει και να πει “θα σας τα δώσω όλα”. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρξει και από το πού προκύπτουν όλα αυτά; Στο δικό μας πρόγραμμα τουλάχιστον, θα είναι όλα κοστολογημένα» πρόσθεσε η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Σε ερώτηση αν το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος της θα μπει στο δημοσιονομικό πρόγραμμα ώστε να κοστολογηθεί και να δουν και οι πολίτες αν είναι εφικτό απάντησε:

«Θα δούμε αν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ρωτάτε κάτι που δεν μπορώ να σας το απαντήσω μόνη μου. Εξάλλου αυτές οι αποφάσεις δεν παίρνονται έτσι απλά. Θα πως όμως ότι το πρόγραμμα είναι μελετημένο και εφικτό».

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, τονίζοντας πως προτιμά να κρατά την αγάπη του κόσμου.

«Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, κρατάω την αγάπη του κόσμου και την συμμετοχή η οποία καθημερινά είναι πάρα πολύ μεγάλη» είπε και πρόσθεσε σε άλλο σημείο πως: «Υπάρχει ένα θέμα γενικά με τις δημοσκοπήσεις. Δεν τις εμπιστεύομαι».

Αναφορικά με τις αποχωρήσεις από το κίνημά της, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε πως προφανώς και θα υπάρχουν ενώ τόνισε πως δεν μπορούν να ταιριάξουν όλοι σε ένα περιβάλλον.

«Προφανώς και θα υπάρχουν αποχωρήσαντες. Μπαίνεις κάπου, βλέπεις πώς λειτουργούν τα πράγματα, μπορεί πραγματικά να είναι πολύ σφιχτά, πολύ καθαρά, πολύ απαιτητικά. Ο καθένας όπως το βλέπει. Να μην μπορεί να ταιριάξει σε αυτό το περιβάλλον. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία, και αυτό είναι το ωραίο της δημοκρατίας. Στο κίνημα, η πόρτα μας είναι κυκλική. Μπορείς να μπεις, να δεις και να βγεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στις επερχόμενες εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού προσβλέπει να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. «Δεν είναι αλαζονεία. Βρέθηκα σε αυτό το δρόμο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Δεν θέλουμε καριέρες, ούτε να πάμε στη Βουλή για να κάτσουμε σε μια καρέκλα και να διαμαρτυρόμαστε. Εμείς δημιουργηθήκαμε με μοναδικό σκοπό να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα και να φέρουμε την πνοή της αναγέννησης που μας λείπει. Με κόμματα διαμαρτυρίας δεν θέλω τίποτα, δεν μας εκφράζουν» ανέφερε μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού.