Ουκρανία: 6 νεκροί και 56 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε 24 ώρες – Drone έπληξε την Υπηρεσία Ασφαλείας στο Κίεβο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα μεγάλη ρωσική επίθεση σημειώθηκε στην καρδιά του Κιέβου, όπου drone έπληξε στις 4 Σεπτεμβρίου τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), απέναντι από τον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. Από το χτύπημα τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στόχος ήταν το γραφείο του ασκούντος χρέη επικεφαλής της υπηρεσίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ.

Η επίθεση έρχεται καθώς το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με σχεδόν αδιάκοπες ρωσικές επιδρομές για περισσότερο από μία εβδομάδα. Συνολικά, κατά το προηγούμενο 24ωρο, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

A Russian jet-drone (basically a cruise missile) just flew into the office of the head of Ukraine’s intelligence service SBU, Poklad, in the heart of Kyiv. He wasn’t killed but Zelensky has ordered a mirror retaliation whenever possible. Looks like FSB chief Bortnikov has made… pic.twitter.com/rQou4LaevH — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) September 4, 2026

Drone έπληξε τα κεντρικά γραφεία της SBU

Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο ενεργοποιήθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, ενώ περίπου μισή ώρα αργότερα ακούστηκαν εκρήξεις στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το ρωσικό drone έπληξε τα κεντρικά γραφεία της SBU, στην περιοχή Σεβτσένκιβσκι. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και επτά από αυτούς είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία μέχρι τις 17:00.

Στο σημείο ξέσπασε φωτιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το εξωτερικό τμήμα του κτιρίου υπέστη ζημιές.

Πρόκειται, για την πρώτη γνωστή ρωσική επίθεση στα κεντρικά γραφεία της SBU στο κέντρο του Κιέβου.

Ζελένσκι: Στόχος ήταν το γραφείο του επικεφαλής της SBU

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το drone είχε ως στόχο το γραφείο του ασκούντος χρέη επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ.

«Έδωσα στον Πόκλαντ την εντολή να απαντήσει σε αυτή τη ρωσική επίθεση με κατάλληλο, σημαντικό και, ει δυνατόν, συμμετρικό τρόπο, μόλις όλα είναι έτοιμα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πρώην αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών επιβεβαίωσε επίσης στο Kyiv Independent ότι το σημείο πρόσκρουσης του drone φαίνεται να αντιστοιχεί στην τοποθεσία του γραφείου του Πόκλαντ.

Ζημιές δίπλα στην Αγία Σοφία

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές και σε γειτονικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το εστιατόριο Zavertailo, που βρίσκεται κοντά στα γραφεία της SBU και στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας.

Ο συνιδιοκτήτης του εστιατορίου, Στανισλάβ Ζαβερτάιλο, ανέφερε ότι ένας πελάτης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ την ώρα της επίθεσης άλλοι άνθρωποι είχαν καταφύγει στο υπόγειο.

Η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ο οποίος αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, χαρακτήρισε το χτύπημα «μεγάλη κλιμάκωση που απαιτεί αποφασιστικές απαντήσεις».

«Η Μόσχα εξαπέλυσε αυτή την επίθεση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανανεωμένη προσπάθεια για ειρήνη, αποκαλύπτοντας την πραγματική απόρριψη της διπλωματίας», ανέφερε.

Κάλεσε τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας να καταδικάσουν απερίφραστα την επίθεση και να αυξήσουν την πίεση στο Κρεμλίνο, ενώ ζήτησε από την UNESCO να αναλάβει δράση για την προστασία της ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ένατη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων στο Κίεβο

Το χτύπημα σημειώθηκε την ένατη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών επιθέσεων εναντίον του Κιέβου, με την πρωτεύουσα να βρίσκεται αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενες επιδρομές από drones τύπου Shahed, συμπεριλαμβανομένων νεότερων μοντέλων με κινητήρες τζετ.

Κατά το προηγούμενο 24ωρο, 13 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί στο Κίεβο, με έξι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, να παραμένουν στο νοσοκομείο.

Σε ολόκληρη την Ουκρανία, η Ρωσία εξαπέλυσε 121 drones τύπου Shahed, περίπου τα μισά από τα οποία ήταν μοντέλα με κινητήρες τζετ, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 103 drones και άλλα εναέρια μέσα, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 15 τοποθεσίες και συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε άλλες έξι.

Έξι νεκροί και 56 τραυματίες σε όλη την Ουκρανία

Οι επιθέσεις του τελευταίου 24ώρου προκάλεσαν θύματα σε πολλές περιφέρειες της χώρας.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στην κοινότητα Μποχντανίβκα, ενώ ένας ακόμη αστυνομικός νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση. Στην πόλη Ντνίπρο, ένας 27χρονος σκοτώθηκε και εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Russian strike hits ATB warehouses near Odessa Footage shows a massive fire in Dachnoye, Odessa region, after an overnight Russian strike hit warehouse facilities used by Ukrainian supermarket chain ATB. ATB is one of Ukraine’s largest supermarket chains and operates a major… pic.twitter.com/8ND9M13VKo — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 4, 2026

Consequences of the strike on ATB warehouses in the village of Dachne, Odessa region. pic.twitter.com/JHI20elExd — Rajendran (@Rajendr67215893) September 4, 2026

Στην περιφέρεια Χερσώνας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν, ενώ στην Οδησσό τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

🇺🇦 Ukrainian Recruitment Officer HITS TODDLER with Car, Flees Scene in Odessa Region — Family Says Bribe Was Then Offered According to the child’s father, Bogdan Boychenko, he was walking with his son to a neighbor’s house when a car carrying a police officer and a military… pic.twitter.com/Cjrnp2J20V — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 4, 2026

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν, με τις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν συνολικά 890 επιθέσεις με πυροβολικό, drones και αεροπορικά μέσα σε 49 οικισμούς.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία περιοχή του Ντονέτσκ, τέσσερις στην περιφέρεια Χαρκόβου, ενώ δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις με drones εναντίον κατοικιών στην περιφέρεια Σούμι.



Οι νέες επιθέσεις και οι σχεδόν συνεχείς συναγερμοί έχουν οδηγήσει τον Ζελένσκι να ανακοινώσει αλλαγές στο σύστημα αεροπορικών συναγερμών της χώρας. Με το νέο σύστημα, οι προειδοποιήσεις θα χωρίζονται σε κίτρινο και κόκκινο επίπεδο, με το πρώτο να αφορά απειλές από drones και το δεύτερο εισερχόμενους πυραύλους και μεγάλης κλίμακας συνδυασμένες επιθέσεις.