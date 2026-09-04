Ουκρανία: 6 νεκροί και 56 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε 24 ώρες – Drone έπληξε την Υπηρεσία Ασφαλείας στο Κίεβο

Νέα μεγάλη ρωσική επίθεση σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Κίεβο, όπου drone έπληξε τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), τραυματίζοντας εννέα ανθρώπους και στοχεύοντας το γραφείο του ασκούντος χρέη επικεφαλής Ολεξάντρ Πόκλαντ. Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχεδόν αδιάκοπων ρωσικών επιδρομών, που κατά το προηγούμενο 24ωρο είχαν ως αποτέλεσμα έξι νεκρούς και 56 τραυματίες σε ολόκληρη την Ουκρανία. Το πλήγμα προκάλεσε επίσης ζημιές σε γειτονικά κτίρια κοντά στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

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Διεθνή Νέα

Πυροσβέστες επιχειρούν στο κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο κέντρο του Κιέβου, μετά τη ρωσική επίθεση με drone στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές και ξέσπασε φωτιά στο κτίριο. Φωτογραφία: Ukrainska Pravda
Πυροσβέστες επιχειρούν στο κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο κέντρο του Κιέβου, μετά τη ρωσική επίθεση με drone στις 4 Σεπτεμβρίου 2026. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές και ξέσπασε φωτιά στο κτίριο. Φωτογραφία: Ukrainska Pravda
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε στην καρδιά του Κιέβου, όπου drone έπληξε τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), τραυματίζοντας τουλάχιστον εννέα ανθρώπους.
  • Κατά το προηγούμενο 24ωρο, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
  • Η επίθεση ήρθε ως μέρος της ένατης συνεχόμενης ημέρας ρωσικών επιθέσεων εναντίον του Κιέβου, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι να δηλώνει ότι στόχος ήταν το γραφείο του επικεφαλής της SBU.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα μεγάλη ρωσική επίθεση σημειώθηκε στην καρδιά του Κιέβου, όπου drone έπληξε στις 4 Σεπτεμβρίου τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), απέναντι από τον ιστορικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. Από το χτύπημα τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ενώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στόχος ήταν το γραφείο του ασκούντος χρέη επικεφαλής της υπηρεσίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ.

Η επίθεση έρχεται καθώς το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με σχεδόν αδιάκοπες ρωσικές επιδρομές για περισσότερο από μία εβδομάδα. Συνολικά, κατά το προηγούμενο 24ωρο, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Drone έπληξε τα κεντρικά γραφεία της SBU

Ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο ενεργοποιήθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, ενώ περίπου μισή ώρα αργότερα ακούστηκαν εκρήξεις στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το ρωσικό drone έπληξε τα κεντρικά γραφεία της SBU, στην περιοχή Σεβτσένκιβσκι. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν και επτά από αυτούς είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία μέχρι τις 17:00.

Στο σημείο ξέσπασε φωτιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το εξωτερικό τμήμα του κτιρίου υπέστη ζημιές.

Πρόκειται, για την πρώτη γνωστή ρωσική επίθεση στα κεντρικά γραφεία της SBU στο κέντρο του Κιέβου.

Ζελένσκι: Στόχος ήταν το γραφείο του επικεφαλής της SBU

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το drone είχε ως στόχο το γραφείο του ασκούντος χρέη επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ.

«Έδωσα στον Πόκλαντ την εντολή να απαντήσει σε αυτή τη ρωσική επίθεση με κατάλληλο, σημαντικό και, ει δυνατόν, συμμετρικό τρόπο, μόλις όλα είναι έτοιμα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πρώην αξιωματικός των υπηρεσιών πληροφοριών επιβεβαίωσε επίσης στο Kyiv Independent ότι το σημείο πρόσκρουσης του drone φαίνεται να αντιστοιχεί στην τοποθεσία του γραφείου του Πόκλαντ.

Ζημιές δίπλα στην Αγία Σοφία

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές και σε γειτονικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το εστιατόριο Zavertailo, που βρίσκεται κοντά στα γραφεία της SBU και στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας.

Ο συνιδιοκτήτης του εστιατορίου, Στανισλάβ Ζαβερτάιλο, ανέφερε ότι ένας πελάτης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ την ώρα της επίθεσης άλλοι άνθρωποι είχαν καταφύγει στο υπόγειο.

Το εστιατόριο Zavertailo, στο κέντρο του Κιέβου, υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση της 4ης Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία επλήγη και κοντινό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Φωτογραφία: Stanislav Zavertailo/Telegram
Το εστιατόριο Zavertailo, στο κέντρο του Κιέβου, υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση της 4ης Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία επλήγη και κοντινό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Φωτογραφία: Stanislav Zavertailo/Telegram
Το εστιατόριο Zavertailo υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία επλήγη και κοντινό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Φωτογραφία: Stanislav Zavertailo
Το εστιατόριο Zavertailo υπέστη σοβαρές ζημιές από τη ρωσική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία επλήγη και κοντινό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU). Φωτογραφία: Stanislav Zavertailo

Η περιοχή βρίσκεται πολύ κοντά στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ο οποίος αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, χαρακτήρισε το χτύπημα «μεγάλη κλιμάκωση που απαιτεί αποφασιστικές απαντήσεις».

«Η Μόσχα εξαπέλυσε αυτή την επίθεση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια ανανεωμένη προσπάθεια για ειρήνη, αποκαλύπτοντας την πραγματική απόρριψη της διπλωματίας», ανέφερε.

Κάλεσε τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας να καταδικάσουν απερίφραστα την επίθεση και να αυξήσουν την πίεση στο Κρεμλίνο, ενώ ζήτησε από την UNESCO να αναλάβει δράση για την προστασία της ουκρανικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ένατη συνεχόμενη ημέρα επιθέσεων στο Κίεβο

Το χτύπημα σημειώθηκε την ένατη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών επιθέσεων εναντίον του Κιέβου, με την πρωτεύουσα να βρίσκεται αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενες επιδρομές από drones τύπου Shahed, συμπεριλαμβανομένων νεότερων μοντέλων με κινητήρες τζετ.

Κατά το προηγούμενο 24ωρο, 13 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί στο Κίεβο, με έξι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, να παραμένουν στο νοσοκομείο.

Σε ολόκληρη την Ουκρανία, η Ρωσία εξαπέλυσε 121 drones τύπου Shahed, περίπου τα μισά από τα οποία ήταν μοντέλα με κινητήρες τζετ, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 103 drones και άλλα εναέρια μέσα, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 15 τοποθεσίες και συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε άλλες έξι.

Έξι νεκροί και 56 τραυματίες σε όλη την Ουκρανία

Οι επιθέσεις του τελευταίου 24ώρου προκάλεσαν θύματα σε πολλές περιφέρειες της χώρας.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στην κοινότητα Μποχντανίβκα, ενώ ένας ακόμη αστυνομικός νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση. Στην πόλη Ντνίπρο, ένας 27χρονος σκοτώθηκε και εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Χερσώνας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν, ενώ στην Οδησσό τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πέντε τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν, με τις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν συνολικά 890 επιθέσεις με πυροβολικό, drones και αεροπορικά μέσα σε 49 οικισμούς.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία περιοχή του Ντονέτσκ, τέσσερις στην περιφέρεια Χαρκόβου, ενώ δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις με drones εναντίον κατοικιών στην περιφέρεια Σούμι.

 Οι νέες επιθέσεις και οι σχεδόν συνεχείς συναγερμοί έχουν οδηγήσει τον Ζελένσκι να ανακοινώσει αλλαγές στο σύστημα αεροπορικών συναγερμών της χώρας. Με το νέο σύστημα, οι προειδοποιήσεις θα χωρίζονται σε κίτρινο και κόκκινο επίπεδο, με το πρώτο να αφορά απειλές από drones και το δεύτερο εισερχόμενους πυραύλους και μεγάλης κλίμακας συνδυασμένες επιθέσεις.

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