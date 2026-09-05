«Πυρά» Σάντερς κατά Βανς για τον «μη πόλεμο» στο Ιράν: «Ας το εξηγήσει στις οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν»

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς επέκρινε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, για τη δήλωσή του ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν συνιστά «πόλεμο». Ο Σάντερς τον κάλεσε να εξηγήσει αυτή τη θέση στις οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους και στους χιλιάδες νεκρούς στην περιοχή, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «μικρής σημασίας».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επικρίνοντάς τον για τη δήλωσή του ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν συνιστά «πόλεμο».
  • «Ο Τζέι Ντι Βανς είπε ότι αυτό που συμβαίνει στο Ιράν δεν είναι “πόλεμος”. Ας το εξηγήσει αυτό στις οικογένειες των 19 Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους», έγραψε ο Σάντερς.
  • Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τη σύγκρουση με το Ιράν «μικρής σημασίας», ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.

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Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, αυτή τη φορά κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επικρίνοντάς τον για τη δήλωσή του ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν συνιστά «πόλεμο».

«Ο Τζέι Ντι Βανς είπε ότι αυτό που συμβαίνει στο Ιράν δεν είναι “πόλεμος”. Ας το εξηγήσει αυτό στις οικογένειες των 19 Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους ή στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρη την περιοχή», έγραψε ο Σάντερς στην πλατφόρμα X.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την Παρασκευή τη σύγκρουση με το Ιράν «μικρής σημασίας», ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η αμερικανική πλευρά, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.

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