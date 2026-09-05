«Πυρά» Σάντερς κατά Βανς για τον «μη πόλεμο» στο Ιράν: «Ας το εξηγήσει στις οικογένειες των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν»

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, αυτή τη φορά κατά του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επικρίνοντάς τον για τη δήλωσή του ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν συνιστά «πόλεμο».

«Ο Τζέι Ντι Βανς είπε ότι αυτό που συμβαίνει στο Ιράν δεν είναι “πόλεμος”. Ας το εξηγήσει αυτό στις οικογένειες των 19 Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους ή στους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρη την περιοχή», έγραψε ο Σάντερς στην πλατφόρμα X.

JD Vance said what’s happening in Iran is not a “war.” Please explain that to the families of the 19 U.S. service members who lost their lives or the thousands of people who have been killed across the region. https://t.co/yVOL32iiVn — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 4, 2026

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την Παρασκευή τη σύγκρουση με το Ιράν «μικρής σημασίας», ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η αμερικανική πλευρά, 18 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν τραυματιστεί.