Μάνδρα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 31χρονος μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Αστυνομικό Τμήμα

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ο 31χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού, έπειτα από την επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΕΡΤnews, ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ολοκλήρωσε το χειρουργείο αργά το βράδυ της Παρασκευής. Μετά την επέμβαση, οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να παραμείνει διασωληνωμένος και να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή της Μάνδρας, όταν ο 31χρονος φέρεται να εισήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα σε κατάσταση αμόκ κρατώντας μαχαίρι και αφού τραυμάτισε αστυνομικό, δέχθηκε πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Θριάσιο Νοσοκομείο.