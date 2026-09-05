Τραμπ: «Παιχνιδάκι» η σύγκρουση με το Ιράν – Συγκρίνει τις αμερικανικές απώλειες με το Βιετνάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς την «παιχνιδάκι», παρά τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Οι δηλώσεις του έγιναν καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για το πολιτικό κόστος και την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «παιχνιδάκι» και «όχι κάτι σπουδαίο» για τις ΗΠΑ.
  • Η άνοδος των τιμών των καυσίμων λόγω της σύγκρουσης προκαλεί ανησυχία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καθώς οι οικονομικές πιέσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα του Νοεμβρίου.
  • Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και, ουσιαστικά, έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν», ενώ, ερωτηθείς για τον θάνατο στρατιωτών, συνέκρινε την κατάσταση με το Βιετνάμ.

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Τον αντίκτυπο της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησε να υποβαθμίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και εντείνονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα οι ανησυχίες για το πολιτικό κόστος της σύγκρουσης.

Μιλώντας την Παρασκευή σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει τη στρατιωτική επιχείρηση ως περιορισμένης έκτασης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς του ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν προκαλέσει σημαντικά πλήγματα στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Πολλοί δεν τον αποκαλούν πόλεμο. Εγώ λέω ότι είναι μια στρατιωτική σύγκρουση, επειδή για εμάς είναι παιχνιδάκι. Δεν είναι κάτι σπουδαίο. Το κάναμε στη Βενεζουέλα και κάναμε κι αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση του αντιπροέδρου του, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος την προηγούμενη ημέρα είχε πει ότι δεν θα χαρακτήριζε «πόλεμο» τη σύγκρουση με το Ιράν.

Η στάση αυτή της αμερικανικής κυβέρνησης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος των τιμών των καυσίμων, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, προκαλεί ανησυχία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Οικονομικές πιέσεις στους Αμερικανούς ψηφοφόρους θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα του Νοεμβρίου και να θέσουν σε κίνδυνο τον έλεγχο του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν «σποραδικά πλήγματα» και «δεν πολεμούν αυτήν τη στιγμή», ενώ παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι έχουν αποδεκατίσει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι αξιοσημείωτο. Έχουμε πάρει τον έλεγχο της Βενεζουέλας και, ουσιαστικά, έχουμε επίσης τον έλεγχο του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τη χρήση του όρου «παιχνιδάκι», ιδιαίτερα μετά τον θάνατο 18 Αμερικανών στρατιωτών από την έναρξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ εμφανίστηκε ενοχλημένος και επιχείρησε να συγκρίνει την τρέχουσα κατάσταση με τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Βιετνάμ και το Αφγανιστάν.

«Δεν νομίζω ότι έχει σημασία πώς θα το αποκαλέσετε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Εμποδίσαμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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