Αλβανία: Πύρινος εφιάλτης κοντά στη Χειμάρρα – Απειλούνται κατοικημένες περιοχές

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Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χειμάρρα της Αλβανίας, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που, με τη βοήθεια κατοίκων, καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

🚨🇦🇱 BREAKING: A massive wildfire erupts in the southern Albanian town of Himarë, with flames advancing toward residential areas amid strong winds. Authorities urge people in at-risk areas to evacuate immediately #Albania #Wildfires pic.twitter.com/1RM3wP61x8 — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) September 4, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον ένα σπίτι έχει καταστραφεί από τις φλόγες.

Zjarri në Himarë, turistët mblidhen në mol për t’u larguar nga flakët pic.twitter.com/ie3tnHsvuz — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) September 4, 2026

Το έργο της πυρόσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ευνοώντας την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.