Αλβανία: Πύρινος εφιάλτης κοντά στη Χειμάρρα – Απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χειμάρρα της Αλβανίας, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να απομακρυνθούν, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής και ένα σπίτι έχει ήδη καταστραφεί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χειμάρρα της Αλβανίας, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές.
  • Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.
  • Τουλάχιστον ένα σπίτι έχει καταστραφεί από τις φλόγες, ενώ το έργο της πυρόσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στη Χειμάρρα της Αλβανίας, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Ο δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που, με τη βοήθεια κατοίκων, καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον ένα σπίτι έχει καταστραφεί από τις φλόγες.

Το έργο της πυρόσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ευνοώντας την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.

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