Μελόνι: «Η αποδοχή μας από τον κόσμο είναι υψηλότερη από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης» – Το μήνυμα για τη σταθερότητα

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η αποδοχή της κυβέρνησής της είναι υψηλότερη από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης, από το Μπάρι όπου το κόμμα της γιόρτασε το νέο κυβερνητικό ρεκόρ. Η κυβέρνηση Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια για κυβέρνηση στη μεταπολεμική Ιταλία, με τη Μελόνι να τονίζει τη σημασία της σταθερότητας και την ενσωμάτωση των προτάσεών της για το μεταναστευτικό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

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Μελόνι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «η αποδοχή μας από τον κόσμο είναι σήμερα υψηλότερη από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης», με την κυβέρνησή της να συμπληρώνει 1.413 ημέρες στην εξουσία, καταγράφοντας ρεκόρ στη μεταπολεμική Ιταλία.
  • Η Μελόνι τόνισε ότι «η σταθερότητα είναι η πρώτη μεγάλη μας μεταρρύθμιση», επισημαίνοντας πως η Ιταλία «έπαψε να είναι η χώρα που απλώς παρακολουθείται στην Ευρώπη» και πλέον διαμορφώνει τις εξελίξεις.
  • Στο μεταναστευτικό, η Μελόνι υποστήριξε ότι οι προτάσεις της κυβέρνησής της έχουν πλέον ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, λέγοντας ότι «αυτό σημαίνει να μετράς στις Βρυξέλλες, να καταφέρνεις να μετρά η Δεξιά».

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«Δεν είμαστε υπερήφανοι επειδή κυβερνήσαμε για 1.413 ημέρες, αλλά επειδή η αποδοχή μας από τον κόσμο είναι σήμερα υψηλότερη από την πρώτη ημέρα που σχηματίστηκε η κυβέρνησή μας», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από το Μπάρι, όπου το κόμμα της, «Αδέλφια της Ιταλίας», διοργάνωσε εκδήλωση για το νέο κυβερνητικό ρεκόρ.

Η κυβέρνηση της Μελόνι συμπλήρωσε σήμερα 1.413 ημέρες στην εξουσία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια για κυβέρνηση στη μεταπολεμική Ιταλία. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η δεύτερη κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

«Η σταθερότητα είναι η πρώτη μεγάλη μας μεταρρύθμιση. Η Ιταλία έπαψε να είναι η χώρα που απλώς παρακολουθείται στην Ευρώπη», ανέφερε η Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική σταθερότητα επιτρέπει στη χώρα να διαμορφώνει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις αντί να περιορίζεται στο να τις ακολουθεί.

«Υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες νόμιζα ότι κολυμπούσα μέσα σε κόλλα, αλλά δεν το έβαλα κάτω και δεν εννοώ να το κάνω τώρα», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας παράλληλα τους στενότερους συνεργάτες της να καταβάλουν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες.

Στο επίκεντρο της ομιλίας της βρέθηκε και το μεταναστευτικό. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι προτάσεις της κυβέρνησής της έχουν πλέον ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία κλειστών ιταλικών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Αλβανία.

«Για χρόνια μας αποκαλούσαν εξτρεμιστές και στη συνέχεια μιμήθηκαν τα πάντα. Αυτό σημαίνει να μετράς στις Βρυξέλλες, να καταφέρνεις να μετρά η Δεξιά», κατέληξε η Μελόνι.

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