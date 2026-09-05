Μελόνι: «Η αποδοχή μας από τον κόσμο είναι υψηλότερη από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης» – Το μήνυμα για τη σταθερότητα

«Δεν είμαστε υπερήφανοι επειδή κυβερνήσαμε για 1.413 ημέρες, αλλά επειδή η αποδοχή μας από τον κόσμο είναι σήμερα υψηλότερη από την πρώτη ημέρα που σχηματίστηκε η κυβέρνησή μας», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από το Μπάρι, όπου το κόμμα της, «Αδέλφια της Ιταλίας», διοργάνωσε εκδήλωση για το νέο κυβερνητικό ρεκόρ.

Η κυβέρνηση της Μελόνι συμπλήρωσε σήμερα 1.413 ημέρες στην εξουσία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια για κυβέρνηση στη μεταπολεμική Ιταλία. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η δεύτερη κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni celebrated the historic durability of her government with a crowd bused into the southern city of Bari, effectively kicking off the campaign before next year’s election. https://t.co/S8Gbt7vqGM — Bloomberg (@business) September 4, 2026

«Η σταθερότητα είναι η πρώτη μεγάλη μας μεταρρύθμιση. Η Ιταλία έπαψε να είναι η χώρα που απλώς παρακολουθείται στην Ευρώπη», ανέφερε η Μελόνι, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική σταθερότητα επιτρέπει στη χώρα να διαμορφώνει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις αντί να περιορίζεται στο να τις ακολουθεί.

«Υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες νόμιζα ότι κολυμπούσα μέσα σε κόλλα, αλλά δεν το έβαλα κάτω και δεν εννοώ να το κάνω τώρα», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας παράλληλα τους στενότερους συνεργάτες της να καταβάλουν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες.

Στο επίκεντρο της ομιλίας της βρέθηκε και το μεταναστευτικό. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι προτάσεις της κυβέρνησής της έχουν πλέον ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία κλειστών ιταλικών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Αλβανία.

«Για χρόνια μας αποκαλούσαν εξτρεμιστές και στη συνέχεια μιμήθηκαν τα πάντα. Αυτό σημαίνει να μετράς στις Βρυξέλλες, να καταφέρνεις να μετρά η Δεξιά», κατέληξε η Μελόνι.