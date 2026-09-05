Κόρα Καρβούνη για Αλέξη Σταμάτη: «Είδε σχεδόν το μισό έργο λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Για την τελευταία περίοδο της συνεργασίας της με τον Αλέξη Σταμάτη, αλλά και για τη συγκλονιστική στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατό του, μίλησε η Κόρα Καρβούνη στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο, στο ΕΡΤnews.

Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη «Σαπφώ», το τελευταίο και ανέκδοτο θεατρικό έργο του Αλέξη Σταμάτη, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2026 στο Θέατρο Κατερίνα Βασιλάκου, σε σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη.

Όπως αποκάλυψε, ο συγγραφέας είχε προλάβει να δει βιντεοσκοπημένο σχεδόν το μισό έργο, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του.

«Πηγαίναμε στο σπίτι του, δουλεύαμε το κείμενο μαζί και του βιντεοσκοπήσαμε σχεδόν το μισό έργο, την πρόβα. Νομίζω ανακουφίστηκε που το είδε. Είδε έστω λίγο υλικό», ανέφερε συγκινημένη.

Η Κόρα Καρβούνη μίλησε και για την τελευταία επικοινωνία τους. «Μου έγραψε ένα μήνυμα. Με πήρε και τηλέφωνο, μιλήσαμε. Συγκινούμαι», είπε.

Ιδιαίτερα οδυνηρός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο πληροφορήθηκε τον θάνατό του. Όπως περιέγραψε, ενώ βρισκόταν σε γύρισμα, δημοσιογράφος επικοινώνησε μαζί της ζητώντας της δήλωση για τον Αλέξη Σταμάτη, με την ίδια να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον θάνατό του.

«Μου λέει: “Α, δεν το ξέρετε. Έφυγε από τη ζωή”. Και έπαθα σοκ», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως αμέσως μετά επικοινώνησε με τη σκηνοθέτιδα της παράστασης, Νικαίτη Κοντούρη.

Αναφερόμενη στη «Σαπφώ» και στο βάρος που αποκτά πλέον η παράσταση, η ηθοποιός σημείωσε: «Είναι αποχαιρετισμός και είναι όμως ταυτόχρονα κι ένα εγκώμιο στο έργο». Όπως είπε, η απώλεια του συγγραφέα δίνει στην παράσταση μια ιδιαίτερη συναισθηματική διάσταση, καθώς «είχε και τόσα πολλά να δώσει ακόμα».

Η Κόρα Καρβούνη αποκάλυψε ακόμη ότι γνώριζαν πως ο Αλέξης Σταμάτης αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να μιλά ανοιχτά γι’ αυτό.