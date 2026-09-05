Νέα Υόρκη: Νεκρός από αστυνομικά πυρά άνδρας με μαχαίρι που είχε ανέβει στη Γέφυρα του Μπρούκλιν

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Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε την Παρασκευή ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε ανέβει στα καλώδια της Γέφυρας του Μπρούκλιν, κρατώντας μαχαίρι και αρνούμενος να ακολουθήσει τις εντολές των αστυνομικών.

Το περιστατικό οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη γέφυρα, καθώς οι αρχές έσπευσαν να αντιμετωπίσουν την επικίνδυνη κατάσταση και να απομακρύνουν τον άνδρα από τα καλώδια.

Όπως ανέφερε ο διοικητής της Μονάδας Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Νέας Υόρκης, Τζέραρντ Ντάουλινγκ, ο άνδρας είπε στους διασώστες ότι επιθυμούσε να τον σκοτώσουν, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε μαζί του βόμβα.

Αστυνομικοί ασφαλίστηκαν με ειδικό εξοπλισμό πάνω στη γέφυρα και επί περίπου μία ώρα επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ζητώντας του να εγκαταλείψει το σημείο και να αφήσει το μαχαίρι.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο άνδρας άρχισε να κινείται γρήγορα προς τα χαμηλότερα τμήματα ενός από τα καλώδια. Στο ίδιο καλώδιο βρίσκονταν αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν, χωρίς όμως να μπορούν να κινηθούν με την ίδια ταχύτητα.

Σύμφωνα με τον Ντάουλινγκ, όταν ο άνδρας πλησίασε σε απόσταση περίπου ενός μέτρου από έναν αστυνομικό, σήκωσε το χέρι του κρατώντας το μαχαίρι και το έστρεψε προς το μέρος του.

Αστυνομικός που βρισκόταν στο κατάστρωμα της γέφυρας πυροβόλησε μία φορά, τραυματίζοντας τον άνδρα. Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν στη συνέχεια να τον απομακρύνουν από τα καλώδια και να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν γίνει γνωστά.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν, εκτός από το μαχαίρι, και έναν φακό. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τον ισχυρισμό του ότι είχε στην κατοχή του εκρηκτικό μηχανισμό.