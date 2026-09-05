US Open: Ιστορική πρόκριση για τον Τσιτσιπά στον 4ο γύρο μετά την ανατροπή επί του Λεχέτσκα

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Σπουδαία πρόκριση στον 4ο γύρο του US Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με ανατροπή του Γίρι Λεχέτσκα με 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1.

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, καθώς ο Τσέχος πήρε το πρώτο σετ με 6-2. Η εικόνα της αναμέτρησης, ωστόσο, άλλαξε στη συνέχεια, με τον Τσιτσιπά να ανεβάζει την απόδοσή του, να περιορίζει τα λάθη και να επιβάλλει σταδιακά τον ρυθμό του.

Αφού ισοφάρισε κατακτώντας το δεύτερο σετ με 6-1, ο Τσιτσιπάς πήρε το κρίσιμο τρίτο σετ στο tie-break και στο τέταρτο ολοκλήρωσε με άνεση την ανατροπή, φτάνοντας στο 6-1.

Με τη νίκη αυτή, ο Τσιτσιπάς εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του την παρουσία του στη δεύτερη εβδομάδα του US Open. Στον 4ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αμερικανό Μπεν Σέλτον και τον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ.