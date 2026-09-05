US Open: Ιστορική πρόκριση για τον Τσιτσιπά στον 4ο γύρο μετά την ανατροπή επί του Λεχέτσκα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε σπουδαία πρόκριση στον 4ο γύρο του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα του, επικρατώντας με ανατροπή του Γίρι Λεχέτσκα με 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1. Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ, ανέβασε την απόδοσή του και εξασφάλισε την παρουσία του στη δεύτερη εβδομάδα της διοργάνωσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σπουδαία πρόκριση στον 4ο γύρο του US Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας με ανατροπή του Γίρι Λεχέτσκα.
  • Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά ανέβασε την απόδοσή του και επέβαλε τον ρυθμό του, κατακτώντας τα επόμενα τρία σετ.
  • Με αυτή τη νίκη, ο Τσιτσιπάς εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του την παρουσία του στη δεύτερη εβδομάδα του US Open.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σπουδαία πρόκριση στον 4ο γύρο του US Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με ανατροπή του Γίρι Λεχέτσκα με 2-6, 6-1, 7-6(3), 6-1.

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, καθώς ο Τσέχος πήρε το πρώτο σετ με 6-2. Η εικόνα της αναμέτρησης, ωστόσο, άλλαξε στη συνέχεια, με τον Τσιτσιπά να ανεβάζει την απόδοσή του, να περιορίζει τα λάθη και να επιβάλλει σταδιακά τον ρυθμό του.

Αφού ισοφάρισε κατακτώντας το δεύτερο σετ με 6-1, ο Τσιτσιπάς πήρε το κρίσιμο τρίτο σετ στο tie-break και στο τέταρτο ολοκλήρωσε με άνεση την ανατροπή, φτάνοντας στο 6-1.

Με τη νίκη αυτή, ο Τσιτσιπάς εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του την παρουσία του στη δεύτερη εβδομάδα του US Open. Στον 4ο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αμερικανό Μπεν Σέλτον και τον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ.

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