Καιρός: Ζέστη με θερμοκρασία έως και 38 βαθμούς – Αναλυτικά η πρόγνωση

Σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα θα κινηθεί ο υδράργυρος και σήμερα Κυριακή, φτάνοντας ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, αναμένεται γενικώς αίθριος καιρός, με ανέμους ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών να κυμαίνεται από 26 ως 38 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Και στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 ως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 ως 37 βαθμούς Κελσίου.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 37, στη Θεσσαλία από 20 έως 38, στην Ήπειρο από 18 έως 36, στην Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο από 18 έως 36, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 37, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες από 22 έως 34, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 31 και στην Κρήτη από 19 έως 35.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Κεντρικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Βόρειο Ιόνιο 3 έως 5 μποφόρ.