Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας – Μήνυμα από το 112

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Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 6/9 , προκαλώντας εκ νέου συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Μάλιστα, ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει η ειδοποίηση.

«Δύσκολη πυρκαγιά»

Η φωτιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και καίει δασική έκταση σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή. «Αυτή τη στιγμή έχουμε στην πυρκαγιά 150 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα, ενώ επιχειρούν και 12 εναέρια μέσα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Το ιδιαίτερο αυτής της πυρκαγιάς είναι ότι έχουμε πολλές χαραδρώσεις και διάσελα, οπότε όταν μπαίνει η φωτιά μέσα, δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη και λόγω των καπνών που εκλύονται με πολύ μεγάλη ένταση προχωρήσαμε στην αποστολή μηνύματος από το 112. Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά λόγω του δύσβατου, του ανάγλυφου και της τοπογεωγραφίας» δήλωσε στο ertnews ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός.