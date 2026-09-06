Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας – Μήνυμα από το 112

Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 6/9, προκαλώντας εκ νέου συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και σε ετοιμότητα, καθώς η πυρκαγιά καίει δασική έκταση σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή και αντιμετωπίζεται από 150 πυροσβέστες και 12 εναέρια μέσα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 6/9, με το 112 να καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα.
  • Το μήνυμα του 112 προειδοποίησε ότι «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
  • Η φωτιά, που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα, καίει δασική έκταση σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή, καθιστώντας την αντιμετώπισή της δύσκολη για τους 150 πυροσβέστες και τα 12 εναέρια μέσα που επιχειρούν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 6/9 , προκαλώντας εκ νέου συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Μάλιστα, ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες & παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει η ειδοποίηση.

«Δύσκολη πυρκαγιά»

Η φωτιά εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και καίει δασική έκταση σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή. «Αυτή τη στιγμή έχουμε στην πυρκαγιά 150 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος και 48 οχήματα, ενώ επιχειρούν και 12 εναέρια μέσα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Το ιδιαίτερο αυτής της πυρκαγιάς είναι ότι έχουμε πολλές χαραδρώσεις και διάσελα, οπότε όταν μπαίνει η φωτιά μέσα, δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη και λόγω των καπνών που εκλύονται με πολύ μεγάλη ένταση προχωρήσαμε στην αποστολή μηνύματος από το 112. Είναι μία δύσκολη πυρκαγιά λόγω του δύσβατου, του ανάγλυφου και της τοπογεωγραφίας» δήλωσε στο ertnews ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός.

 

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