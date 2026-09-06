Κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία: Άνοιξαν οι κάλπες στη Σαξονία-Άνχαλτ – Η AfD διεκδικεί ιστορική νίκη, τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία. Περίπου 1,7 εκατομμύρια στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ προσέρχονται στις κάλπες σήμερα σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα μπορούσε να αναδείξει την «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) ως το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που καταλαμβάνει την εξουσία σε επίπεδο κρατιδίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με επικεφαλής τον 35χρονο ηγέτη Ούλριχ Ζίγκμουντ, το κόμμα έχει ευρύ προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες, και υπάρχει πραγματική πιθανότητα το AfD να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία το βράδυ της Κυριακής, ιδιαίτερα εάν αρκετά μικρότερα κόμματα αποτύχουν να ξεπεράσουν το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο.

Οι δημοσκοπήσεις

Η ψηφοφορία παρακολουθείται στενά ως βαρόμετρο για την κυβέρνηση του μη δημοφιλούς Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος έχει προσπαθήσει να περιορίσει τη δημοφιλία του AfD υιοθετώντας σκληρότερη στάση στο μεταναστευτικό και την ασφάλεια. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις τοποθετούν το AfD λίγο πάνω από το 40%, ενώ ακολουθούν οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Μερτς με 23%.

Μια απόλυτη πλειοψηφία θα επέτρεπε στο AfD να παρακάμψει τις προσπάθειες των συστημικών κομμάτων να το κρατήσουν εκτός εξουσίας, καθώς αρνούνται να συνεργαστούν μαζί του βάσει μιας μακροχρόνιας πολιτικής «τείχους προστασίας». Η επίτευξη απόλυτης πλειοψηφίας αποτελεί υψηλό πήχη στο αναλογικό εκλογικό σύστημα της Γερμανίας, το οποίο σχεδιάστηκε εν μέρει για να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις συνεργασίας και να καθιστά δύσκολη τη μονοκομματική διακυβέρνηση.

Εάν το AfD δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του CDU και τον νυν πρωθυπουργό του κρατιδίου Σβεν Σούλτσε αποτελεί το πιθανότερο ενδεχόμενο, αν και η ακριβής μορφή οποιουδήποτε συνασπισμού θα εξαρτηθεί από το ποια κόμματα θα καταφέρουν να μπουν στη βουλή. Ενδέχεται να ακολουθήσουν εβδομάδες διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

AfD: «Δεν μπορούν πλέον να μας σταματήσουν»

Για το AfD, οι εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελούν ένα βήμα προς την επίτευξη των μεγαλύτερων φιλοδοξιών του: την κατάληψη της εξουσίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2029. «Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αυριανών εκλογών, έχουμε ήδη γράψει ιστορία», δήλωσε ο Ζίγκμουντ στην τελική προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου. «Επειδή αυτό που ξεκινήσαμε εδώ στη Σαξονία-Άνχαλτ -αυτό που αυτή τη στιγμή σαρώνει ολόκληρη τη Γερμανία- δεν μπορεί πλέον να ανακοπεί», είπε στο πλήθος στην πρωτεύουσα της Σαξονίας-Άνχαλτ, το Μαγδεβούργο.

Ωστόσο, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, το AfD, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «ακροδεξιό αριστοκρατικό/κρατικό εξτρεμιστικό» από τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας, θα δυσκολευτεί να συμμετάσχει στην κυβέρνηση λόγω της πολιτικής «τείχους προστασίας».

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα ανοίγει το ενδεχόμενο περίπλοκων διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό συνασπισμού, οι οποίες θα εξαρτηθούν από το ποια κόμματα θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το όριο του 5%.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένας από τους σημερινούς εταίρους του CDU στον κυβερνητικό συνασπισμό, το FDP, μένει εκτός βουλής, ενώ ο άλλος εταίρος, το SPD, βρίσκεται κάτω από το 10%.

Το μικρό αριστερό κόμμα BSW, το μόνο που δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνασπισμού με το AfD, είναι επίσης πιθανό να μην καταφέρει να εισέλθει.

Για τον Σούλτσε, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις ως η πρώτη επιλογή των ψηφοφόρων για τη θέση του πρωθυπουργού, η συνεργασία με το SPD και τους Πράσινους ενδέχεται να μην αρκεί για την εξασφάλιση πλειοψηφίας. Ωστόσο, το CDU έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνασπισμού με το αριστερό κόμμα Die Linke, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του ορίου.

Μία επιλογή θα μπορούσε να είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Σούλτσε, η οποία θα βασίζεται στην ανοχή του Die Linke -ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί στο γειτονικό ανατολικό κρατίδιο της Θουριγγίας.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται γύρω στις 18:00 (17:00 ώρα Ελλάδος) την Κυριακή το απόγευμα, λίγο μετά το κλείσιμο των καλπών.

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους υπέρ της δημοκρατίας, ενόψει των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ

Το Σάββατο χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μαγδεμβούργο για “τη δημοκρατία”, την παραμονή των εκλογών στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ όπου η ακροδεξιά αναμένεται να καταγάγει ιστορική νίκη.

Στη διαδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από μια συλλογικότητα ενώσεων, συνδικάτων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών με την ονομασία “Σαξονία-Άνχαλτ. Ανοιχτή στον κόσμο”, συμμετείχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας του κρατιδίου, όπου έχουν πραγματοποιούνται ομιλίες και συναυλίες.

Κάποιοι κρατούσαν σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου ή πινακίδες που έγραφαν “περισσότερη αγάπη, λιγότερο μίσος”, “μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί” ή ακόμα και ότι “η πατάτα είναι επίσης ξένης προέλευσης”.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 12 εκδηλώσεις στο Μαγδεμβούργο, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου φεστιβάλ για τη δημοκρατία που άρχισε το απόγευμα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.