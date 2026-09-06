Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολη: Το Ιράν απειλεί με σκληρότερα αντίποινα τις ΗΠΑ μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων – Σφυροκόπημα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο

Νέα επικίνδυνη τροπή στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης χτυπά «κόκκινο», μετά τις ανταλλαγές πληγμάτων στη θάλασσα και την ανταλλαγή τελεσιγράφων για περαιτέρω πολεμικές επιχειρήσεις.

Το Ιράν ανέλαβε νωρίς σήμερα την ευθύνη για την επίθεση σε αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης «επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο αμερικανικό στρατιωτικό όχημα επιφανείας (σκάφος καθοδηγούμενο από απόσταση) που επιχειρούσε να διεισδύσει στην προστατευόμενη ζώνη του στενού του Ορμούζ», ανέφερε η επίλεκτη ένοπλη δύναμη του Ιράν, σε ανακοίνωση την οποία επικαλείται η κρατική τηλεόραση.

Εκατέρωθεν πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα είχαν ανακοινώσει ότι «έθεσαν στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα [που έπλεαν] σε μη εξουσιοδοτημένα περάσματα στο στενό του Ορμούζ και σε τρία πλοία των ΗΠΑ σε άλλες περιοχές», προειδοποιώντας μάλιστα τα υπόλοιπα σκάφη να μην επιχειρήσουν διέλευση από διαδρομές τις οποίες δεν έχει εγκρίνει η Τεχεράνη.

Λίγο νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, είχε ανακοινώσει ότι έβαλε στο στόχαστρο ιρανικά πετρελαιοφόρα.



Ανέφερε πως «εξουδετέρωσε μόνιμα» δύο και «κατέστρεψε πλήρως» ένα τρίτο, λέγοντας πως τα πλοία αυτά αποτελούσαν μέρος «ενός μυστικού δικτύου» που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς και τους συνεργάτες τους με «πολλά δισεκατομμύρια δολάρια».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το ένα πλοίο επλήγη στα ανοικτά του νησιού Χαργκ -όπου βρίσκεται ο κύριος τερματικός σταθμός πετρελαίου του Ιράν—, το δεύτερο νοτιότερα, κοντά στο Τζασκ και τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το τρίτο στοχοποιήθηκε στον Κόλπο του Ομάν.

Οι Φρουροί επιβεβαίωσαν την επίθεση των ΗΠΑ σε «τρία πετρελαιοφόρα που ανήκουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας ζημιές», κάνοντας λόγο για «μια πράξη απελπισίας απέναντι στο κλείσιμο» αυτού του στρατηγικού θαλάσσιου διαύλου.

Διπλωματικό αδιέξοδο και αμοιβαίος ναυτικός αποκλεισμός

Οι νέες εκατέρωθεν επιθέσεις σημειώνονται εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Ουάσινγκτον διαμηνύει πως θα εντείνει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Με το Ιράν να διατηρεί τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήσει.

Σε περίπτωση συνέχισης των εχθροπραξιών, τα πλήγματα σε «πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή θα είναι σκληρότερα απ΄ό,τι μπορεί να αναμενόταν προηγουμένως», απείλησε ο Χατάμ αλ Ανμπίγια, ο διοικητής του μικτού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Η Ουάσινγκτον εξαπέλυσε τα νέα πλήγματα αφότου ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό «διέφυγαν από πολλές μη προκληθείσες ιρανικές επιθέσεις», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι κανείς Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με ανταποκριτή της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης από το σημείο, ο βομβαρδισμός του δεξαμενόπλοιου κοντά στο νησί Χαργκ δεν προκάλεσε θύματα. Την ίδια ώρα, δημοσιογράφος του ίδιου μέσου από το Τζασκ -ο οποίος είχε αναφέρει επιθέσεις κατά δύο πετρελαιοφόρων κοντά στην πόλη- διευκρίνισε ότι το ένα ήταν άδειο και το δεύτερο έφερε φορτίο πετρελαίου, προσθέτοντας πως τα πληρώματα απομακρύνθηκαν ασφαλή στη στεριά.

Ο Τραμπ υποβαθμίζει τη σύγκρουση

Πάντως, την ώρα που η στρατιωτική ένταση αυξάνεται, η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να υποβαθμίσει πολιτικά το μέγεθος της σύγκρουσης, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον έκτο μήνα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, είπε ότι δεν θα χαρακτήριζε τη σύγκρουση «πόλεμο», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ την περιέγραψε ως «μικρές πατάτες» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο μετά την εκτόξευση drones από τη Χεζμπολάχ

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι διενεργεί πλήγματα στον νότιο Λίβανο ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ δύο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που σταθμεύουν σε ένα τμήμα της περιοχής την οποία έχει ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά σε ένα κτίριο στην πόλη Άραμπ Σαλίμ στον νότιο Λίβανο, λέγοντας πως επρόκειτο να το πλήξει επειδή χρησιμοποείται από τη Χεζμπολάχ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο εκ μέρους της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Πηγή: Reuters-AFP