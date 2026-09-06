ΔΕΘ 2026: «Πυρά» της αντιπολίτευσης για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Πυρά» εξαπέλυσε η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ και τις εξαγγελίες των μέτρων με ορίζοντας 4ετίας.

Σε ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί «να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία», αναφέρεται ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, για ομιλία χωρίς όραμα και προοπτική, έκανε λόγο η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Για «το ίδιο κάλπικο αφήγημα από Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη» μίλησε το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε πως “άλλα έχει ο άνθρωπος στο μυαλό του”.

“Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις εξαγγελίες” τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι “η κυβέρνηση σύντομα θα πέσει”. Η Νέα Αριστερά χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, “πρωθυπουργό παράλληλης πραγματικότητας”.

Τσουκαλάς: “Ημίμετρα, προσπαθεί να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία”

Σε ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί «να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία», αναφέρεται ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ, υποστηρίζοντας πως «η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της ΝΔ και την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολιάζει ειδικότερα πως «απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ”πιο αισιόδοξος”, ”πιο έτοιμος” και ”πιο αποφασισμένος” μετά από επταετή διακυβέρνηση με σκάνδαλα διαφθοράς, ακρίβεια που καλπάζει, κερδοσκοπία των καρτέλ και ευρωπαϊκή απόκλιση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση στην ΕΕ». Προσθέτει ότι «ανακοίνωσε πως θα αναμετρηθεί με το βαθύ κράτος… πάλι, όταν επί των ημερών του το βαθύ κράτος έγινε πιο πελατειακό, πιο συγκεντρωτικό και πιο διεφθαρμένο».

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι ενώ έως χθες «διατυμπάνιζε πως δεν αύξησε κανένα φόρο», τώρα «τρέχει πανικόβλητος να ξηλώσει τους δικούς του νόμους υπερφορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αποκαλύπτει πόσο βαθιά αναξιόπιστος είναι». Σημειώνει ότι «τον Ιούλιο έκανε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για ”λεφτόδεντρα” λέγοντας πως ο δημοσιονομικός χώρος είναι ένα δισεκατομμύριο. Σήμερα βρήκε τελικά δημοσιονομικό χώρο 2,2 δισ.». «Ας ζητήσει μια συγγνώμη για τα ψέματα του», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμη τονίζει ότι «πριν δύο μήνες ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά σε δύο δόσεις της 13ης σύνταξης κοστολογώντας επακριβώς την παρέμβαση» και ενώ «η κυβέρνηση τότε μίλησε για ”δημοσιονομικό εκτροχιασμό”», «απόψε ο κ. Μητσοτάκης αύξησε το μόνιμο ετήσιο βοήθημα των συνταξιούχων». «Αντίστοιχη αντίδραση είχε η κυβέρνηση όταν το ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου μισθού», συνεχίζει. Αναφέρει επίσης ότι «απόψε ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους» και ρωτά: «Τι απέγιναν οι αγωνίες ”δημοσιονομικής συνέπειας”;».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί με ημίμετρα να καλύψει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Όμως, τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν είναι 13ος μισθός, τα 400 ευρώ δεν είναι 13η σύνταξη ούτε νέο ΕΚΑΣ και ένας ακόμη κύκλος στεγαστικών δανείων δεν είναι κοινωνική κατοικία». Υποστηρίζει ότι «οι συνταξιούχοι, οι τρίτεκνοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες και οι νέοι της χώρας ξέρουν ότι μπορούν να στηριχτούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης τους, στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ».

Σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός δεν είχε τίποτα να πει για τους δανειολήπτες και το «πάρτι κερδοσκοπίας» των funds και το «έγκλημα αφελληνισμού της ελληνικής περιουσίας που οργανώθηκε από την κυβέρνηση του».

«Ως Νέρωνας κοιτά αλαζονικά τα αποκαΐδια της πολιτικής του στον πρωτογενή τομέα», σχολιάζει για να τονίσει ειδικότερα ότι «την ώρα που η ελληνική κτηνοτροφία είναι σε άμεσο κίνδυνο επιβίωσης εξαιτίας των ζωονόσων, τα ”γαλάζια παιδιά” φόρτωσαν ένα τεράστιο σκάνδαλο στις πλάτες των έντιμων αγροτών και σε οκτώ χρόνια δεν κατάφερε να εκσυγχρονίσει ούτε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, υπόσχεται ότι θα γίνει ο ”αναμορφωτής” της αγροτικής πολιτικής».

Κατά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε εμφανή αποδρομή», ενώ τονίζει ότι «είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας». Υποστηρίζει ότι «θα μείνει στην ιστορία ως ο μοιραίος πρωθυπουργός» που «ενώ μπορούσε να αλλάξει την Ελλάδα, σπατάλησε όλες τις δυνατότητες της χώρας και προσπάθησε να εθίσει την κοινωνία στις χαμηλές προσδοκίες» και που «λειτούργησε ως τροχονόμος συμφερόντων παρακολουθώντας αμέριμνος τα υπερκέρδη των μονοπωλίων να αυξάνονται και την αγοραστική δύναμη των πολιτών να μένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση της ΕΕ».

Σχολιάζει περαιτέρω ότι ο πρωθυπουργός «ζητά νέα τετραετία για να κάνει όσα δεν έκανε» και πως «έχοντας χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία».

«Η αντίστροφη μέτρηση για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ «θυμίζει» στον πρωθυπουργό ότι «”Εθνικό Αποταμιευτικό Λογαριασμό για το Παιδί” είχε προτείνει η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ με την αείμνηστη πρόεδρο μας Φώφη Γεννηματά από το 2018» και πως «αυτό που παρουσιάζεται σήμερα ως ”νέος θεσμός”, το ΠΑΣΟΚ το είχε μετατρέψει σε συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση πριν από σχεδόν οκτώ χρόνια». Επίσης του «θυμίζει» ότι «απέρριψε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την καθιέρωση πάγιου μηχανισμού ετήσιας αύξησης των αναπηρικών επιδομάτων ώστε να αναπροσαρμόζονται ετησίως και αυτόματα με βάση τον τιμάριθμο», σχολιάζοντας ότι πρόκειται για «άλλη μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο, όραμα και το ανθρώπινο δυναμικό να αλλάξει σελίδα η χώρα».

ΕΛΑΣ: “Ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική”

“Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, που, με την ακρίβεια και τη διαφθορά, βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, υπογραμμίζει, από την πλευρά της, σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

“Σε μια ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα. Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό: δεν περιορίζεται στο να δίνει λίγα σήμερα. Με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο. Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο. Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή”, προσθέτει η ΕΛΑΣ.

Βελόπουλος: “Ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του”

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε για την αποψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ: «Η ομιλία του πρωθυπουργού μπορεί κάλλιστα να αποτυπωθεί με μία ρήση του Φωκυλίδη: “Ἀνὴρ δ’ ἄλλα κέκευθεν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ βάζει”. “Ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του”.

ΚΚΕ: «Το ίδιο κάλπικο αφήγημα από Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη»

«Ο κ. Μητσοτάκης στήριξε ξανά ολόκληρη την ομιλία του πάνω στο γνωστό κάλπικο αφήγημα ότι από το μεγάλωμα της “πίτας” των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία, κάτι στο οποίο συμφωνούν και τα άλλα κόμματα του συστήματος. Πρόκειται για ένα αφήγημα τόσο ανεδαφικό, ώστε να αναγκάζονται να το επαναλαμβάνουν μονότονα κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς ποτέ δεν επιβεβαιώνεται», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ για την ομιλία του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ.

«Γι’ αυτό και την ώρα που αυτή η “πίτα” έχει ήδη γιγαντωθεί, την ώρα που εισηγμένες εταιρείες, ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι, σούπερ μάρκετ, εφοπλιστές κ.ά. σημειώνουν πρωτόγνωρη κερδοφορία, τα λαϊκά στρώματα καλούνται και πάλι να “κάνουν υπομονή”, να θεωρήσουν “περασμένες-ξεχασμένες” κατακτήσεις και δικαιώματα που τους έχουν κλέψει όλες οι κυβερνήσεις και να “βολευτούν” με ημίμετρα που τα έχει ήδη εξανεμίσει η τεράστια ακρίβεια» σημειώνει η ανακοίνωση και προσθέτει:

“Δήθεν μέρισμα ανάπτυξης”

Τη στιγμή που οι συνολικοί φόροι ξεπερνούν τα 74 δισ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ., που μόνο η “Ασπίδα του Αχιλλέα” ξεπερνά τα 3,5 δισ., αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους, ο πρωθυπουργός να εμφανίζει τα μέτρα των 2,2 δισ. ευρώ που εξήγγειλε, μεγάλο μέρος των οποίων θα τροφοδοτήσει άλλωστε την κερδοφορία του κεφαλαίου, ως δήθεν “μέρισμα ανάπτυξης”, που επιστρέφει στο λαό.

Συγκεκριμένα:

– Οι εργαζόμενοι καλούνται να ξεχάσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το κατοχυρωμένο 8ωρο, τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο και να συμβιβαστούν με τους “αλγόριθμους” υπολογισμού του κατώτατου μισθού με βάση την ανταγωνιστικότητα των ομίλων, τα 13ωρα και με ένα κουτσουρεμένο επίδομα στο τέλος του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους.

– Οι αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να ξεχάσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και να “πανηγυρίσουν” για μια μείωση στα τεκμήρια που τους φόρτωσαν πριν δύο χρόνια και τους έχουν “γονατίσει”, μαζί με την ψηφιακή γραφειοκρατία και τα χρέη σε τράπεζες και δημόσιο.

– Οι συνταξιούχοι καλούνται να ξεχάσουν τη 13η και 14η σύνταξη και όσα τους έκλεψαν από τις συντάξεις τους και να πουν κι “ευχαριστώ” για το επίδομα των 400 ευρώ τον χρόνο, κατά τα πρότυπα της αλήστου μνήμης πρακτικής της κυβέρνησης Τσίπρα.

– Οι βιοπαλαιστές αγρότες καλούνται να θεωρήσουν δεδομένο το τεράστιο κόστος παραγωγής και τη ληστεία του μόχθου τους από τους εμποροβιομήχανους και να δεχτούν την απάτη του κ. Μητσοτάκη που τάζει αφορολόγητο σε άδειες τσέπες».

“Μόνο ωφελημένο το κεφάλαιο”

«Ο μόνος πραγματικά ωφελημένος από τις εξαγγελίες του Κ. Μητσοτάκη είναι το μεγάλο κεφάλαιο, στο οποίο υποσχέθηκε νέα τόνωση των επενδύσεων της πολεμικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας, όπως το νερό.

Αντίστοιχα, για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, που έχει μετατρέψει το δικαίωμα στη στέγη σε εφιάλτη για νέα ζευγάρια και λαϊκές οικογένειες, η “λύση” είναι περισσότερα χρέη και ομηρία στις τράπεζες, οι οποίες θα επωφεληθούν τα μέγιστα και από τον περιβόητο “κουμπαρά” των παιδιών, καθώς θα μπορούν για χρόνια να λυμαίνονται τα χρήματα που θα “ματώνουν” οι οικογένειες για να τοποθετούν σε “κλειστούς” λογαριασμούς, μαζί με επιπλέον κρατικό χρήμα», αναφέρει, ακόμα, το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Τελικά, ο “Ορίζοντας για την Ελλάδα του 2030” του κ. Μητσοτάκη, με δεδομένο το ασφυκτικό πλαίσιο των ματωμένων πλεονασμάτων, των δημοσιονομικών περιορισμών και των πολεμικών εξοπλισμών και προϋπολογισμών, για το λαό θα έχει μόνο ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Ο μόνος σίγουρος δρόμος για το λαό, ο δρόμος της ελπίδας είναι αυτός που βάδισαν σήμερα έξω από τη ΔΕΘ χιλιάδες λαού και νεολαίας φωνάζοντας καμιά θυσία για τα “κέρδη και τους πολέμους τους”».

ΣΥΡΙΖΑ: “Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις εξαγγελίες”

«Η ακρίβεια έχει “καταπιεί” ήδη τις εξαγγελίες της Ν.Δ.», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και προσθέτει: «Ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί, απαντάμε με μειώσεις φόρων, ενίσχυση εισοδήματος και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα»

«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο περίπου 2 δισ. ευρώ και επιχείρησε να το βαφτίσει “μέρισμα ανάπτυξης”. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθως εξηγεί:

«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Άρα το “μέρισμα από την υπερφορολόγηση”, από όπου προέκυψε το θηριώδες υπερπλεόνασμα των 6 δισ., είναι κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση της Ν.Δ.:

* Αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ευρωπαϊκές ευελιξίες για επιπλέον “χώρο”.

* Συσσωρεύει υπερέσοδα και προστατεύει τα υπερκέρδη.

* Αποπληρώνει πρόωρα 13 δισ. ευρώ φθηνού χρέους.

* Και μετά παρουσιάζει περίπου 2 δισ. ευρώ ως το όριο των δυνατοτήτων της οικονομίας.

Πολλά από πολλούς και ακόμα περισσότερα στους δανειστές. Αυτή είναι η επιλογή της Ν.Δ.».

Κωνσταντοπούλου: “Η κυβέρνηση σύντομα θα πέσει”

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου συμμετείχε σήμερα στο συλλαλητήριο το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Διεθνή Έκθεση.

Η κα Κωνσταντοπούλου δήλωσε:

«Είμαι εδώ για άλλη μια φορά. Στη Θεσσαλονίκη. Στη μεγάλη διαδήλωση. Στο μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Στο πλευρό των εργαζομένων. Εδώ είμαι με τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ. Στο πλευρό της κοινωνίας. Στο πλευρό των κινημάτων. Στο πλευρό των πολιτών που αγωνίζονται. Των οικογενειών. Των φοιτητών. Των νέων.

Είμαστε εδώ για να δώσουμε το στίγμα και το μήνυμα της αγωνιστικότητας μέχρι την ανατροπή. Της ανυποχώρητης πάλης για τα δίκαια όλων των ανθρώπων, απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει, εξαπατά και προσπαθεί να απομυζήσει και τα τελευταία ψίχουλα από το Δημόσιο Ταμείο. Η κυβέρνηση αυτή σύντομα θα πέσει. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, στο πλευρό των πολιτών. Θα φέρουμε τις λύσεις και θα φέρουμε τη νίκη».

Νέα Αριστερά: “Πρωθυπουργός παράλληλης πραγματικότητας”

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε απόψε πως είναι ο πρωθυπουργός της ψευδεπίγραφης παράλληλης πραγματικότητας», αναφέρει στην ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά και προσθέτει: «Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, οι νέοι και οι νέες, οι συνταξιούχοι δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από τις προεκλογικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού ή τις παραλλαγές τους που ακούσαμε ήδη από επίδοξους αντιπάλους του. Η πολιτική αυτή πρέπει να ανατραπεί. Και μπορεί να την κερδίσει μόνο η πολιτική της Αριστεράς».

Στην κριτική της για τα όσα είπε ο πρωθυπουργός υποστηρίζει:

«Ενόσω επί της πρωθυπουργίας του η κοινωνική πλειοψηφία μαστίζεται από την ακρίβεια, τα εισοδήματα εξαφανίζονται από το υψηλό κόστος ζωής, οι ανισότητες διευρύνονται, η διαφθορά και η διαπλοκή δηλητηριάζουν κάθε οικονομική δραστηριότητα, ο αυταρχισμός αποτελεί το κυρίαρχο modus vivendi των κυβερνώντων και η Ελλάδα επιδίδεται σε κούρσα υπερεξολισμών συμμετέχοντας στους πολεμικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε επιτυχίες στη διακυβέρνησή του.

Όσον αφορά τις εξαγγελίες του, αν και μίλησε περί “κοινωνικής ανταπόδοσης”, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε πως η κυβέρνησή του δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να ελαφρύνει την πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι αυξήσεις και τα επιδόματα που προανήγγειλε δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντισταθμίσουν τις απώλειες στην αγοραστική δύναμη των μισθωτών, των επαγγελματιών, των αγροτών και των συνταξιούχων.

Όσο για τη φορολογία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε τη γνωστή καταστροφική συνταγή της κυβερνητικής πολιτικής: Δεν είπε λέξη για τους έμμεσους φόρους που βαρύνουν δυσανάλογα τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα και καταρρακώνουν την αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας των πολιτών στην Ελλάδα. Συνεχίζει έτσι την πολιτική της υπερφορολόγησης των πολιτών, με σκοπό να τους επιστρέψει ένα ξεροκόμματο μια φορά το χρόνο».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Η “Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας” του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η διαβεβαίωση πως με την πολιτική του οι ανισότητες θα συνεχίσουν να διευρύνονται και πως η οικονομική δυσπραγία θα συνεχίσει να βαραίνει την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας».