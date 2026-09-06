Κώστας Καραμανλής: Αντωνιάδης και Δομάζος μεγαλούργησαν στη ρομαντική εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου

Στην ποδοσφαιρική διαδρομή του Αντώνη Αντωνιάδη και στη θρυλική συνύπαρξή του με τον Μίμη Δομάζο αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Η τοποθέτησή του έγινε το Σάββατο σε εκδήλωση του Δήμου Ξάνθης προς τιμήν του Αντώνη Αντωνιάδη, που κατάγεται από την περιοχή, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα, «Ο στρατηγός και ο κανονιέρης- Ο Κοντός και ο Ψηλός».

Αναπολώντας τα παιδικά του χρόνια, ο πρώην πρωθυπουργός (ο οποίος δεν έδωσε το παρών στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ) αναφέρθηκε στα ιστορικά τέρματα του Αντωνιάδη απέναντι σε ευρωπαϊκούς κολοσσούς όπως η Έβερτον, ο Ερυθρός Αστέρας και ο Άγιαξ, ομολογώντας πως οι αναμνήσεις αυτές του προκαλούν ακόμη και σήμερα συγκίνηση.

«Επαναλαμβανόμενη χορογραφία»

«Οι φίλοι του αθλητισμού, οι λάτρεις του ποδοσφαίρου, χωρίς ομαδικές παρωπίδες, τιμούμε σήμερα έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή, έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν αγωνιστή των γηπέδων και της ζωής, τον Αντώνη Αντωνιάδη.

Φίλε Αντώνη, σε καλωσορίζουμε με αγάπη. Και με ευγνωμοσύνη για τις μεγάλες στιγμές υπερηφάνειας και εθνικής ανάτασης που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε για το παράδειγμα αγωνιστικότητας, πίστης, αφοσίωσης και συνέπειας που έδωσες και εξακολουθείς να δίνεις σε όλους τους Έλληνες.

Ο Αντωνιάδης, ο «ψηλός», όπως καθιερώθηκε στη συνείδηση των Ελλήνων φιλάθλων, ανεξάρτητα από οπαδική ταυτότητα, αξιοποιώντας την εργατικότητα και το ταλέντο του, αλλά και την υψηλή ποδοσφαιρική ευφυΐα του “στρατηγού” Μίμη Δομάζου που τον τροφοδοτούσε με γεωμετρικής ακρίβειας μεταβιβάσεις, καθιερώθηκε ως κορυφαίος ίσως σκόρερ στην Ελλάδα.

Δομάζος και Αντωνιάδης σε συντονισμένη κίνηση, άψογης και αρμονικής συνεργασίας, που θύμιζε επαναλαμβανόμενη χορογραφία!», είπε ο κ. Καραμανλής.

Η αποκατάσταση της αδικίας

Παράλληλα, για λόγους ιστορικούς αλλά και παραδειγματισμού, όπως σημείωσε, αναφέρθηκε και σε «ένα σκοτεινό γεγονός». «Αυτούς τους κορυφαίους διάλεξε μια μικρόνοη και διχαστική διοίκηση να διώξει το 1977 από τον Παναθηναϊκό, γράφοντας δυστυχώς μια από τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας του. Ευτυχώς που δύο χρόνια αργότερα, ο ιστορικός πρόεδρος Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο καπετάνιος, αποκατέστησε την αδικία και επανάφερε Δομάζο και Αντωνιάδη δικαιωμένους και τιμώμενους στον φυσικό τους χώρο», υπογράμμισε.

Για τον Αντώνη Αντωνιάδη και τον Μίμη Δομάζο τόνισε ότι «μεγαλούργησαν σε μια άλλη εποχή, τη ρομαντική εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου όλοι οι παίκτες ήταν Ελληνόπουλα και χάρισαν μεγάλες συγκινήσεις αλλά και ήθος, υποδείγματα για τους νέους, προσήλωση στους στόχους, εργατικότητα, πίστη στα αθλητικά ιδεώδη, σεβασμό στον αντίπαλο».

H αναφορά του πρώην πρωθυπουργού στους πιλότους της Τανάγρας

Ο κ. Καραμανλής εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για τον θάνατο των δύο χειριστών, τονίζοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου εκφράζοντας τη βαθύτατη λύπη μου για την απώλεια των πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας στην Τανάγρα. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους», ανέφερε.