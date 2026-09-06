Φωτιά στις Αφίδνες: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής (6/9) στις Αφίδνες λόγω πυρκαγιάς, με το 112 να καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Δροσοπηγή, με 92 πυροσβέστες, 23 οχήματα, εναέρια μέσα και τη συνδρομή του Δήμου Ωρωπού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ήχησε το 112 για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στις Αφίδνες, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Δροσοπηγή επιχειρούν 92 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων, Εθελοντές και 23 οχήματα, υποστηριζόμενοι από 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ήχησε το 112 για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (6/9) στις Αφίδνες. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Δροσοπηγή, επιχειρούν αυτή την ώρα 92 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης συνδράμει ο Δήμος Ωρωπού με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

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Οι εικόνες που ανεβάζουν κάτοικοι στην ομάδα Πυρκαγιά ενημέρωση

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Φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών
Photo: Krista Dimitrakopoulou/ Πυρκαγιά Ενημέρωση

Φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών

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