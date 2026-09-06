Φωτιά στις Αφίδνες: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το 112

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Ήχησε το 112 για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (6/9) στις Αφίδνες. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Δροσοπηγή, επιχειρούν αυτή την ώρα 92 πυροσβέστες με επτά ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης συνδράμει ο Δήμος Ωρωπού με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

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Οι εικόνες που ανεβάζουν κάτοικοι στην ομάδα Πυρκαγιά ενημέρωση