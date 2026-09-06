Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Χειρουργήθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην κνήμη στον αγώνα με τον Βόλο – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

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Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ξεκινώντας από σήμερα μία δύσκολη αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο.

Όπως αναφέρει σε επίσημη ενημέρωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από τον επικεφαλής γιατρό της ομάδας Χρήστο Θέο και την ομάδα του στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Σημειώνεται επίσης ότι από σήμερα αρχίζει η περίοδος αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνοδό του Μαροκινού διεθνούς επιθετικού στην αγωνιστική δράση.

Ο Ελ Καμπί που υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό στην κνήμη του αριστερού του ποδιού, στη χθεσινή (5/9) αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο (1-1) επέστρεψε-μαζί με τον γιατρό του Ολυμπιακού- το βράδυ με ασθενοφόρο στην Αθήνα και σήμερα υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση.

Το ιατρικό πρωτόκολλο για τέτοιου είδους τραυματισμούς αναφέρει περίοδο αποκατάστασης που διαρκεί 6 έως 7 μήνες, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ακριβής χρόνος απουσίας του θα καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του τραυματισμού: