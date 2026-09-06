Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Χειρουργήθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην κνήμη στον αγώνα με τον Βόλο – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην κνήμη κατά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Ξεκινά άμεσα περίοδο αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, η οποία εκτιμάται σε 6 με 7 μήνες σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο.

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Αθλητισμός

ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί χειρουργήθηκε με επιτυχία μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην κνήμη στον αγώνα με τον Βόλο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από τον επικεφαλής γιατρό της ομάδας.
  • Η περίοδος αποκατάστασής του έχει ήδη αρχίσει, με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνοδό του Μαροκινού διεθνούς επιθετικού στην αγωνιστική δράση.
  • Το ιατρικό πρωτόκολλο για τέτοιου είδους τραυματισμούς αναφέρει περίοδο αποκατάστασης που διαρκεί 6 έως 7 μήνες, με τον ακριβή χρόνο απουσίας του να καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χειρουργήθηκε  με επιτυχία ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ξεκινώντας από σήμερα μία δύσκολη αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο.

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Όπως αναφέρει σε επίσημη ενημέρωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε ομαλά από τον επικεφαλής γιατρό της ομάδας Χρήστο Θέο και την ομάδα του στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ιατρικού Αθηνών και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Σημειώνεται επίσης  ότι από σήμερα αρχίζει η περίοδος αποκατάστασης, με στόχο τη σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνοδό του Μαροκινού διεθνούς επιθετικού στην αγωνιστική δράση.

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Ο Ελ Καμπί που υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό στην κνήμη του αριστερού του ποδιού, στη χθεσινή (5/9) αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο (1-1) επέστρεψε-μαζί με τον γιατρό του Ολυμπιακού- το βράδυ με ασθενοφόρο στην Αθήνα και σήμερα υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση.

Το ιατρικό πρωτόκολλο για τέτοιου είδους τραυματισμούς αναφέρει περίοδο αποκατάστασης που διαρκεί 6 έως 7 μήνες, αλλά σε κάθε περίπτωση  ο ακριβής χρόνος απουσίας του θα καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του τραυματισμού:

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