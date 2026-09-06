«Ήμουν 140 κιλά και μου κοβόταν η ανάσα» – Άνδρας εξηγεί πώς πήρε την απόφαση να χάσει βάρος

Μια σοβαρή προειδοποίηση από τον γιατρό του έγινε η αφορμή για να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Ένας άνδρας, που είχε φτάσει να ζυγίζει 140 κιλά και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, αποφάσισε να κάνει μια νέα αρχή όταν ενημερώθηκε για τον πιθανό κίνδυνο εγκεφαλικού. Η προσπάθεια δεν ήταν εύκολη, καθώς χρειάστηκε να χάσει 30 κιλά δύο φορές, όμως τελικά κατάφερε να υιοθετήσει έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Σήμερα, στα 52 του χρόνια, δηλώνει πως αισθάνεται σαν 25χρονος.

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«Ήμουν 140 κιλά και μου κοβόταν η ανάσα» - Άνδρας εξηγεί πώς πήρε την απόφαση να χάσει βάρος
Πηγή φωτογραφίας: magnific.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ινδός ηθοποιός Ram Kapoor, ο οποίος ζύγιζε 140 κιλά και του «κοβόταν η ανάσα» ακόμη και με 20 βήματα, μοιράζεται την ιστορία του.
  • Ο γιατρός του τον προειδοποίησε ότι κινδύνευε με εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω της εξαντλητικής δουλειάς και των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, κάτι που τον οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει.
  • Κατάφερε να χάσει 30 κιλά και σήμερα, στα 52 του, δηλώνει περήφανος που «αισθάνεται σαν 25χρονος» και μπορεί να περπατά για ώρες.

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Η προειδοποίηση του γιατρού του ήταν ξεκάθαρη: εάν συνέχιζε στον ίδιο ρυθμό, η υγεία του θα κινδύνευε σοβαρά. Ένας άνδρας θυμάται σήμερα την περίοδο που ζύγιζε 140 κιλά, εργαζόταν ασταμάτητα και δυσκολευόταν ακόμη και να περπατήσει, εξηγώντας πώς κατάφερε τελικά να αλλάξει τη ζωή του.

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«Δεν μπορούσα να κάνω ούτε 20 βήματα χωρίς να χρειαστεί να καθίσω»

Ο Ram Kapoor αποκάλυψε πως κατάφερε να χάσει 30 κιλά δύο φορές μέχρι να βρει έναν τρόπο ζωής που μπορούσε πραγματικά να υιοθετήσει. «Δεν μπορούσα να κάνω ούτε 20 βήματα χωρίς να χρειαστεί να καθίσω. Μου κοβόταν η ανάσα. Ζούσα ανθυγιεινά. Ήμουν 140 κιλά εκείνη την περίοδο», θυμάται ο γνωστός ηθοποιός από την Ινδία.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο άνδρας εξέπληξε τους πάντες με την εντυπωσιακή αλλαγή του. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι ο λόγος που αποφάσισε να χάσει βάρος δεν ήταν η ματαιοδοξία, αλλά το γεγονός ότι η υγεία του βρισκόταν σε κακή κατάσταση και αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα.

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Η προειδοποίηση του γιατρού του για τον κίνδυνο εγκεφαλικού

«Στην αιχμή της επιτυχίας μου στην τηλεόραση, είχα παχύνει πολύ και η υγεία μου είχε επιδεινωθεί. Εργαζόμουν υπερβολικά — 27 ημέρες τον μήνα χωρίς σταματημό. Είχα υψηλό σάκχαρο, υπέρταση (πίεση) και κάθε λογής προβλήματα υγείας», ανέφερε ο Ram Kapoor.

Ο γιατρός του τον προειδοποίησε ότι αν συνέχιζε έτσι δεν θα επιβίωνε και ότι κινδύνευε να υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Γνώριζε ότι έπρεπε να ρίξει τους ρυθμούς του, αλλά δεν μπορούσε.

Παρά τις προειδοποιήσεις, συνέχισε να πιέζει τον εαυτό του και να κινείται στους ίδιους εξαντλητικούς ρυθμούς, χωρίς να αντιλαμβάνεται πλήρως το τίμημα που είχε αυτό για την υγεία του. Όπως ανέφερε, έφτασε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολη φάση της ζωής του, την οποία σήμερα βλέπει ως ένα σημαντικό μάθημα, καθώς τον βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να δουλέψει πιο ουσιαστικά πάνω στις αλλαγές που χρειαζόταν.

 

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Τα οφέλη για την υγεία του από την απώλεια βάρους

Ξεκίνησε να γυμνάζεται συστηματικά και κατάφερε να χάσει 30 κιλά δύο φορές. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι χρειάστηκε να προσπαθήσει δύο φορές, καθώς την πρώτη ξαναπήρε βάρος, αφού η αρχική μέθοδος απώλειας βάρους που ακολούθησε δεν ήταν ούτε σωστή ούτε βιώσιμη.

Σήμερα, δηλώνει περήφανος για την αλλαγή στην καθημερινότητά του, υποστηρίζοντας πως αισθάνεται σαν 25χρονος. Όπως ανέφερε, μπορεί πλέον να περπατά για πολλές ώρες χωρίς να νιώθει κούραση. Μάλιστα, τόνισε πως απολαμβάνει ιδιαίτερα το γεγονός ότι στα 52 του αισθάνεται νεότερος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως στα 25 του το σώμα του ήταν σε κατάσταση που αντιστοιχούσε σε εκείνη ενός 88χρονου.

 

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Προσοχή: Η περίπτωση του Ram Kapoor δείχνει πως μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην υγεία και την καθημερινότητα. Ωστόσο, η απώλεια βάρους είναι μια προσωπική διαδικασία και δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Για τον λόγο αυτό, πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στη διατροφή ή την άσκηση, καλό είναι να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, ώστε να ακολουθήσετε ένα ασφαλές και κατάλληλο για εσάς πλάνο.

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