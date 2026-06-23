Άνδρας έχασε 27 κιλά σε 4 μήνες στα 53 του και δεν τα ξαναπήρε ποτέ – Η συμβουλή του για επιτυχημένη απώλεια βάρους

Η διάγνωση με διαβήτη τύπου 2 αποτέλεσε την αφορμή για μια θεαματική αλλαγή στη ζωή ενός άνδρας. Ο επιχειρηματίας ακολούθησε ένα οργανωμένο πλάνο διατροφής και άσκησης, έχασε 27 κιλά μέσα σε τέσσερις μήνες. Παράλληλα όμως πέτυχε κάτι ακόμη πιο δύσκολο: να διατηρήσει σταθερό το νέο του βάρος για περισσότερα από δέκα χρόνια. Μάθετε ποιες αλλαγές υιοθέτησε στην καθημερινότητά του.

Πώς ένας άνδρας έχασε 27 κιλά σε 4 μήνες και βελτίωσε την υγεία του

«Ο αριθμός στη ζυγαριά δεν έλεγε ποτέ την αλήθεια». Αυτή είναι η πρώτη φράση του Ritesh Bawri, κοιτάζοντας πίσω στο ταξίδι της μεταμόρφωσής του. Στα 53 του χρόνια, ο ιδρυτής και Επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος της nirā balance κατάφερε το 2015 να πέσει από τα 87 κιλά στα 60 κιλά μέσα σε τέσσερις μήνες. Το πιο σημαντικό; Διατηρεί αυτό το βάρος σταθερό από τότε.

Όπως εξηγεί ο Ινδός επιχειρηματίας, αυτή η αλλαγή δεν αφορούσε απλώς την απώλεια βάρους, αλλά την αποκατάσταση της ζημιάς που είχαν προκαλέσει στον μεταβολισμό του τα χρόνια που αμελούσε την υγεία του.

«Έπρεπε να συνειδητοποιήσω τι προκαλούσε στην υγεία μου το υπερβολικό βάρος. Μπορείς να κυνηγάς τους αριθμούς στη ζυγαριά όσο θέλεις, αλλά αν δεν αντιμετωπίσεις την πραγματική αιτία, κυνηγάς φαντάσματα. Ένας άνθρωπος μπορεί να χάσει βάρος αλλά να μην έχει υγιή μεταβολισμό. Η λύση που έψαχνα έπρεπε να είναι ολιστική, ρεαλιστική και βιώσιμη», αναφέρει ο Bawri.

Τα προειδοποιητικά σημάδια του διαβήτη και το σημείο καμπής

Μέχρι το 2015, ο Bawri παραδέχεται ότι αδιαφορούσε για την υγεία του. Δεν είχε γυμναστεί για σχεδόν 25 χρόνια, ακολουθούσε καθιστική ζωή και οι διατροφικές του επιλογές βασίζονταν στην ευκολία: επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, πίτσες, σάντουιτς, άστατα γεύματα και υπερβολική ποσότητα καφέ.

Το σημείο καμπής ήρθε όταν διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2 (με γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c στο 6,7). Ωστόσο, το σώμα του έστελνε μηνύματα πολύ νωρίτερα:

Λαχάνιασμα ανεβαίνοντας έστω και έναν όροφο.

Συριγμός και χρόνια κόπωση.

Κακός ύπνος και ασταθής πέψη.

Έντονη πνευματική θολικότητα (ή ομίχλη εγκεφάλου – brain fog) τα απογεύματα.

«Είχα πείσει τον εαυτό μου ότι το να νιώθω έτσι ήταν φυσιολογικό λόγω ηλικίας. Δεν ήταν», θυμάται. Όταν συνειδητοποίησε ότι η φαρμακευτική αγωγή από μόνη της δεν αρκούσε, αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ζωής του.

Το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής του Ritesh Bawri

Ο Bawri πιστεύει ότι η μόνιμη αλλαγή έρχεται μέσα από μια δομημένη ρουτίνα και όχι από ακραίες δίαιτες.

Ξεκινά την ημέρα του με ένα ρόφημα από κουρκουμά, τζίντζερ, μαύρο πιπέρι και λεμόνι. Αποφεύγει τον καφέ για τουλάχιστον 90 λεπτά μετά το ξύπνημα, ώστε να σταθεροποιηθούν φυσικά τα επίπεδα κορτιζόλης.

Πρωινό (08:00 π.μ.): Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, όπως ελληνικό γιαούρτι με ενεργοποιημένους ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Μεσημεριανό: Άπαχη πρωτεΐνη, λαχανικά (τα οποία καταναλώνει πάντα πρώτα), τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση (γιαούρτι ή κεφίρ) και ελεγχόμενες μερίδες σύνθετων υδατανθράκων (καστανό ρύζι ή κεχρί). Αύξησε επίσης τις φυτικές ίνες από 15g σε σχεδόν 40g καθημερινά.

Σνακ: Αν πεινάσει το απόγευμα, επιλέγει αμύγδαλα ή καρύδια, έχοντας μειώσει σημαντικά τα τσιμπολογήματα.

Δείπνο (Έως τις 17:30): Ελαφρύ γεύμα που περιλαμβάνει paneer (ινδικό τυρί), σούπα ή μαγειρεμένα λαχανικά.

Μετά το δείπνο, καταναλώνει μόνο νερό ή τσάι βοτάνων.

Συμπληρώματα διατροφής: Λαμβάνει τακτικά βιταμίνη D3 με K2 και γλυκινικό μαγνήσιο.

Η στρατηγική στην προπόνηση: Από το περπάτημα στην ενδυνάμωση

Η γυμναστική του εξελίχθηκε σταδιακά, αποφεύγοντας τις εξαντλητικές προπονήσεις που θα μπορούσαν να τον τραυματίσουν. Ξεκίνησε με απλό περπάτημα. «Ο στόχος δεν ήταν να κάψω θερμίδες, αλλά να μάθω στο σώμα μου ότι η κίνηση είναι πλέον μέρος της ζωής μου», εξηγεί. Σταδιακά πέρασε στο ποδήλατο, σε ασκήσεις με το βάρος του σώματος, σε λάστιχα αντίστασης και τελικά στην προπόνηση ενδυνάμωσης (strength training).

Σήμερα γυμνάζεται 6 ημέρες την εβδομάδα (πρόγραμμα push-pull split) για 60-75 λεπτά. Το καθημερινό περπάτημα παραμένει αδιαπραγμάτευτο, με τα 10.000 βήματα να αποτελούν τη βάση του και όχι τον τελικό στόχο. Παράλληλα, κάνει σύντομες συνεδρίες αερόβιας άσκησης στη Ζώνη 2 (Zone 2 cardio) και πρωινές ασκήσεις αναπνοής.

Τα αποτελέσματα που παρατήρησε στην υγεία του

Σήμερα, ο διαβήτης τύπου 2 βρίσκεται σε πλήρη ύφεση, δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα άσθματος για πάνω από 11 χρόνια και η αρτηριακή του πίεση παραμένει σταθερά στο 110/70. «Το να ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι, να σκέφτομαι καθαρά το πρωί και να ανεβαίνω τις σκάλες χωρίς να μετράω ορόφους… Αυτή η αίσθηση σταθερότητας με άλλαξε περισσότερο από όσο θα μπορούσε οποιοδήποτε κομπλιμέντο», καταλήγει ο Bawri.

Η συμβουλή του για επιτυχημένη απώλεια βάρους

Οι περισσότεροι άνθρωποι αποτυγχάνουν επειδή εστιάζουν μόνο στην εξωτερική εμφάνιση και όχι στη συνολική υγεία. Το αυξημένο βάρος είναι συχνά το μήνυμα του σώματος ότι κάτι εσωτερικά δεν λειτουργεί σωστά. Ο ύπνος, η διαχείριση του στρες, η ποιότητα του φαγητού και η συνέπεια είναι οι πραγματικοί πυλώνες της επιτυχίας.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.