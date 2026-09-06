ΔΕΘ 2026: Εννέα προσαγωγές κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου – Έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Μαζικές κινητοποιήσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 5/9, κατά την ημέρα εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ, με εννέα προσαγωγές, εκ των οποίων έξι μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών, μαχαιριού και εκκρεμή δικαστική απόφαση, ενώ η ημέρα ολοκληρώθηκε ομαλά με την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη λειτουργία του μετρό μετά τις 21.00.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαζικές κινητοποιήσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο κατά την ημέρα εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ. Έγιναν συνολικά 9 προσαγωγές, εκ των οποίων 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
  • Οι συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών, μαχαιριού, καθώς και μία δικαστική απόφαση για απάτη. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα.
  • Η αστυνομία έδωσε μεγάλη βαρύτητα στους προληπτικούς ελέγχους, πραγματοποιώντας 175 περιμετρικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στις κινητοποιήσεις έδωσαν το παρών αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί και συνδικάτα εργαζομένων.

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Μαζικές ήταν οι κινητοποιήσεις και πορείες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (5/9), κατά την ημέρα εγκαινίων της 90ης ΔΕΘ. Έγιναν συνολικά 9 προσαγωγές, εκ των οποίων 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

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Τέσσερις αφορούσαν σε περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών, ή μία για περίπτωση ναρκωτικών και κατοχής μαχαιριού και η έκτη περίπτωση αφορά σε δικαστική απόφαση για απάτη, καθώς ο συγκεκριμένος διαδηλωτής έχει καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση και εντοπίστηκε χθες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και συνελήφθη.

Και οι έξι οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα.

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Η αστυνομία κατά τις κινητοποιήσεις έδωσε μεγάλη βαρύτητα στους προληπτικούς ελέγχους. Συνολικά έγιναν χθες 175 προληπτικοί έλεγχοι περιμετρικά του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Αρκετοί από τους διαδηλωτές που είχαν μαζί τους κάποια σακίδια, αναγκάστηκαν από την αστυνομία να τα ανοίξουν και έγιναν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί τι είχαν μέσα και εάν είχαν κάποιο αιχμηρό αντικείμενο μαζί τους.

Το παρών στις κινητοποιήσεις έδωσαν αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί. Στην πλατεία της ΧΑΝΘ το παρών έδωσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, όπως και ο κ. Νατσιός με στελέχη της Νίκης στην πλατεία της ΧΑΝΘ, ενώ στο άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν τα μέλη της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, συνδικάτα εργαζομένων. Εκεί βρέθηκαν και η Ρένα Δούρου, επικεφαλής της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ , η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης από τη Νέα Αριστερά.

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Λίγα μέτρα πιο κάτω στην πλατεία Αριστοτέλους στην Καμάρα συγκεντρώθηκαν τα μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και των αντιεξουσιαστών. Όλοι οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν στη νότια πύλη της ΔΕΘ, περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελλίδης, όπου και σταμάτησαν. Τους παρεμπόδισαν οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να μην προσεγγίσουν τον χώρο όπου χθες εξήγγειλε τα νέα κυβερνητικά μέτρα ο πρωθυπουργός.

Όλα κύλησαν ομαλά και λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ δόθηκαν στην κυκλοφορία όλοι οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης και άνοιξαν και πάλι οι οκτώ σταθμοί του μετρό, οι οποίοι είχαν κλείσει από τις 15.00 το μεσημέρι.

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