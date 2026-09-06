Φωτιά στις Αφίδνες – Καίει χαμηλή βλάστηση

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 6/9 σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιεύουν στο διαδίκτυο κάτοικοι της περιοχής