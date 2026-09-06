Φωτιά στις Αφίδνες – Καίει χαμηλή βλάστηση

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Φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 6/9 σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 10:30.
  • Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
  • Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και για τη διερεύνηση των αιτίων της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 6/9 σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Φωτιά στη Δροσοπηγή Αφιδνών
Photo: Krista Dimitrakopoulou/ Πυρκαγιά Ενημέρωση

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιεύουν στο διαδίκτυο κάτοικοι της περιοχής

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