Φωτιά στις Αφίδνες – Καίει χαμηλή βλάστηση

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 6/9 σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.