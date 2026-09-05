Καιρός: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο – Αναλυτικά η πρόγνωση

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι στο Αιγαίο το Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα εξασθενήσουν ελαφρώς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με ηλιοφάνεια να επικρατεί στις περισσότερες περιοχές.
  • Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας το Σαββατοκύριακο τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, τοπικά έως 38.
  • Οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ σε Αττική και Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, με περιορισμένες νεφώσεις και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενέστεροι, έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Ελλάδα δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 36. Στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 29 με 33 βαθμούς, με υψηλότερες θερμοκρασίες στα νότια.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 με 35 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι περισσότερο αισθητοί στα ανατολικά του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία γύρω στους 34 βαθμούς.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή

Ακόμη πιο ζεστή αναμένεται η Κυριακή, καθώς ο υδράργυρος θα σημειώσει νέα άνοδο. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν ελαφρώς.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 38 βαθμούς.

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