Σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου, τιμώνται η Διεθνής Ημέρα Φιλανθρωπίας, η Παγκόσμια Ημέρα Γενειάδας και η Παγκόσμια Ημέρα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί επίσης σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως η άφιξη του Γεωργίου Α’ στην Ελλάδα το 1863, η λήξη του ρωσοϊαπωνικού πολέμου το 1905, η επίθεση στο Ολυμπιακό Χωριό του Μονάχου το 1972, καθώς και γεννήσεις και θανάτους προσωπικοτήτων.