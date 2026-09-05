Ισημερινός: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τις αμερικανικές επιχειρήσεις μετά τη βύθιση τριών πλοίων – Αμφισβητούν οι συγγενείς των επιβαινόντων

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Η κυβέρνηση του Ισημερινού υπεραμύνθηκε των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων που οδήγησαν στη βύθιση τριών πλοίων τις τελευταίες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι εντάσσονται στη συνεργασία Κίτο και Ουάσινγκτον για την καταπολέμηση των οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα, συγγενείς ανθρώπων που επέβαιναν στα πλοία υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για ψαράδες και αμφισβητούν τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι τα σκάφη χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, συγγενής ενός από τους επιβαίνοντες ανέφερε ότι σε πλοίο που δέχθηκε επίθεση δεν εντοπίστηκαν ναρκωτικά και υποστήριξε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ισημερινού.

Ecuador has defended a US operation that sank three vessels accused of supporting drug trafficking in the Eastern Pacific. Relatives of detained crew members say the men were fishermen and accuse US forces of acting without evidence. https://t.co/ZbCdLqVZXl — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 5, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ, έκανε λόγο για αποτέλεσμα «διεθνούς συνεργασίας», υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα πλοία λειτουργούσαν ως «πλωτοί σταθμοί ανεφοδιασμού» για ταχύπλοα που μετέφεραν ναρκωτικά με προορισμό το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την εκδοχή αυτή υποστηρίζει και η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (SOUTHCOM), η οποία συνέδεσε τα πλοία με τη συμμορία Los Choneros. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από επιχείρηση κατά την οποία Αμερικανοί κομάντος επιβιβάζονται σε ένα από τα σκάφη, το οποίο στη συνέχεια καταστρέφεται από έκρηξη.

U.S. forces, working with Ecuador, intercepted and sank a vessel in the Eastern Pacific that allegedly served as a floating refueling station for drug traffickers linked to the Los Choneros cartel. The crew was transferred to Ecuadorian authorities, while the U.S. military said… — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στην ευρύτερη αμερικανική εκστρατεία κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου έναν χρόνο.