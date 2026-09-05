Πεντάγωνο: Περίπου 50 στελέχη υποβλήθηκαν σε τεστ πολυγράφου για διαρροές σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Περίπου 50 στελέχη του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ υποβλήθηκαν σε τεστ πολυγράφου στο πλαίσιο έρευνας για διαρροές απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα, επικεντρώθηκαν σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους του Γενικού Επιτελείου, οι οποίοι φέρεται να ερωτήθηκαν εάν είχαν μεταδώσει σε δημοσιογράφους πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα κρίσιμων πυρομαχικών και τις φερόμενες μειώσεις των αμερικανικών αποθεμάτων.

Breaking News: Roughly 50 members of the U.S. military’s Joint Staff were subject to polygraph tests over leaks to journalists, officials said. https://t.co/gZB9lVUq54 — The New York Times (@nytimes) September 5, 2026

Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να εντοπίσει τις πηγές διαρροών πληροφοριών που αφορούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις τους στα αμερικανικά αποθέματα οπλικών συστημάτων.

O εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε στους New York Times ότι το υπουργείο δεν σχολιάζει εσωτερικά ζητήματα προσωπικού ή έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τόνισε, ωστόσο, ότι το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει «με τη μέγιστη σοβαρότητα» κάθε διαρροή απόρρητων πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια και προχωρά στις σχετικές έρευνες.