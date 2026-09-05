Πεντάγωνο: Περίπου 50 στελέχη υποβλήθηκαν σε τεστ πολυγράφου για διαρροές σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Περίπου 50 στελέχη του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ υποβλήθηκαν σε τεστ πολυγράφου στο πλαίσιο έρευνας για διαρροές απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους που φέρεται να μετέδωσαν πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα κρίσιμων πυρομαχικών και τις μειώσεις των αμερικανικών αποθεμάτων, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να εντοπίσει πηγές διαρροών.

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Διεθνή Νέα

Πεντάγωνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου 50 στελέχη του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ υποβλήθηκαν σε τεστ πολυγράφου στο πλαίσιο έρευνας για διαρροές απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.
  • Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους που φέρεται να μετέδωσαν σε δημοσιογράφους πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα κρίσιμων πυρομαχικών. Η εξέλιξη εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να εντοπίσει τις πηγές διαρροών.
  • Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι το υπουργείο «δεν σχολιάζει εσωτερικά ζητήματα προσωπικού ή έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη», τονίζοντας ωστόσο ότι αντιμετωπίζει «με τη μέγιστη σοβαρότητα» κάθε διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

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Περίπου 50 στελέχη του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ υποβλήθηκαν σε τεστ πολυγράφου στο πλαίσιο έρευνας για διαρροές απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα, επικεντρώθηκαν σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους του Γενικού Επιτελείου, οι οποίοι φέρεται να ερωτήθηκαν εάν είχαν μεταδώσει σε δημοσιογράφους πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα κρίσιμων πυρομαχικών και τις φερόμενες μειώσεις των αμερικανικών αποθεμάτων.

Η εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να εντοπίσει τις πηγές διαρροών πληροφοριών που αφορούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις τους στα αμερικανικά αποθέματα οπλικών συστημάτων.

O εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε στους New York Times ότι το υπουργείο δεν σχολιάζει εσωτερικά ζητήματα προσωπικού ή έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τόνισε, ωστόσο, ότι το Πεντάγωνο αντιμετωπίζει «με τη μέγιστη σοβαρότητα» κάθε διαρροή απόρρητων πληροφοριών που αφορούν την εθνική ασφάλεια και προχωρά στις σχετικές έρευνες.

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