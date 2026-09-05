Βολιβία: Δύο νεκροί και 59 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε στρατόπεδο – Φυλάσσονταν εκρηκτικές ύλες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή σε στρατόπεδο στη Βιάτσα της δυτικής Βολιβίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό 59, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι πολίτες. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, τα οποία παραμένουν άγνωστα, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον δύο νεκροί και 59 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε την Παρασκευή σε στρατόπεδο στη Βιάτσα, στη δυτική Βολιβία.
  • Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται κυρίως πολίτες (52 άμαχοι και 6 στρατιωτικοί), ενώ η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο του στρατοπέδου όπου φυλάσσονταν εκρηκτικές ύλες.
  • Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστά, με τις αρχές να διερευνούν την υπόθεση και τον απολογισμό των θυμάτων να ενδέχεται να αυξηθεί.

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Τουλάχιστον δύο νεκροί και 59 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε την Παρασκευή σε στρατόπεδο στη Βιάτσα, στη δυτική Βολιβία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Ερνέστο Τζουστινιάνο.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται κυρίως πολίτες, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό, 52 από τους τραυματίες είναι άμαχοι, ενώ έξι είναι στρατιωτικοί.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο του στρατοπέδου όπου φυλάσσονταν εκρηκτικές ύλες. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο απολογισμός των θυμάτων να αυξηθεί.

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