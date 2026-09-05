Βολιβία: Δύο νεκροί και 59 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε στρατόπεδο – Φυλάσσονταν εκρηκτικές ύλες

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 59 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε την Παρασκευή σε στρατόπεδο στη Βιάτσα, στη δυτική Βολιβία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Ερνέστο Τζουστινιάνο.
Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται κυρίως πολίτες, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό, 52 από τους τραυματίες είναι άμαχοι, ενώ έξι είναι στρατιωτικοί.
🇧🇴 Bolivia | Explosión en cuartel militar de Viacha. pic.twitter.com/xXJ8Eu55ip
— Realidad Internacional 🌍 (@realidad_int) September 5, 2026
Η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο του στρατοπέδου όπου φυλάσσονταν εκρηκτικές ύλες. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.
💥 Police confirm two dead & seven missing & over 70 injured in explosion at barracks in #Bolivia https://t.co/xX6MV51QEt
📌It occurred at the General Maintenance Center of the RAM-2 'Bolívar' in #Viacha, a municipality located about 35 kilometers from the city of #LaPaz.… pic.twitter.com/Joh0dXnwIN
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 5, 2026
🇧🇴| AHORA: Una fuerte explosión registrada en el Regimiento de Artillería 2 “Bolívar”, en Viacha, Bolivia, dejó al menos 58 personas heridas: 52 civiles y seis militares. pic.twitter.com/A0NXNgT9qs
— Radar Austral (@RadarAustral_) September 5, 2026
Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο απολογισμός των θυμάτων να αυξηθεί.