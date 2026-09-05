Βολιβία: Δύο νεκροί και 59 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε στρατόπεδο – Φυλάσσονταν εκρηκτικές ύλες

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 59 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε την Παρασκευή σε στρατόπεδο στη Βιάτσα, στη δυτική Βολιβία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Ερνέστο Τζουστινιάνο.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται κυρίως πολίτες, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό, 52 από τους τραυματίες είναι άμαχοι, ενώ έξι είναι στρατιωτικοί.

🇧🇴 Bolivia | Explosión en cuartel militar de Viacha. pic.twitter.com/xXJ8Eu55ip

Η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο του στρατοπέδου όπου φυλάσσονταν εκρηκτικές ύλες. Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

💥 Police confirm two dead & seven missing & over 70 injured in explosion at barracks in #Bolivia https://t.co/xX6MV51QEt

📌It occurred at the General Maintenance Center of the RAM-2 'Bolívar' in #Viacha, a municipality located about 35 kilometers from the city of #LaPaz.… pic.twitter.com/Joh0dXnwIN

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 5, 2026