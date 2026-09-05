Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο οινοποιίας – Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο εργοστασίου οινοποιίας στην Πάτρα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 05:00 και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση στο σημείο.

Συνολικά επιχειρούν 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων και ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πατρέων.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Πάτρα. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.