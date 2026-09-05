Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο οινοποιίας – Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε εργοστάσιο οινοποιίας στην Πάτρα, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της. Στο σημείο έχει μεταβεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας για τη διερεύνηση των αιτιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο εργοστασίου οινοποιίας στην Πάτρα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
  • Συνολικά επιχειρούν 27 πυροσβέστες με τη συνδρομή οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων και ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Πατρέων.
  • Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο εργοστασίου οινοποιίας στην Πάτρα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 05:00 και άμεσα ξεκίνησε επιχείρηση στο σημείο.

Συνολικά επιχειρούν 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων και ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πατρέων.

Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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