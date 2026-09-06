Λευκός Οίκος για τη συνάντηση στο Κρεμλίνο: «Ουσιαστικά σχέδια που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες»

«Ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες» για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος σε δήλωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις επόμενες κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση και στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.

Χωρίς πολλές λεπτομέρειες

Στη συνάντηση με τον Πούτιν συμμετείχαν ο Στιβ Γουίτκοφ, επιχειρηματικός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος του, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι δύο απεσταλμένοι συζήτησαν με τον Ρώσο πρόεδρο συγκεκριμένα σχέδια για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι τα σχέδια αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.