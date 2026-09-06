Λευκός Οίκος για τη συνάντηση στο Κρεμλίνο: «Ουσιαστικά σχέδια που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες»

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι συζήτησαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «Ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.- Οι συνομιλίες, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, επικεντρώθηκαν στις επόμενες κινήσεις για αποκλιμάκωση και τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.- Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των σχεδίων.

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«Ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες» για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συζήτησαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος σε δήλωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις επόμενες κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση και στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης.

Χωρίς πολλές λεπτομέρειες

Στη συνάντηση με τον Πούτιν συμμετείχαν ο Στιβ Γουίτκοφ, επιχειρηματικός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος του, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι δύο απεσταλμένοι συζήτησαν με τον Ρώσο πρόεδρο συγκεκριμένα σχέδια για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι τα σχέδια αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

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